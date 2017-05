Volkmer verschenkt den letzten Strohhalm

Rehden - Sportlich bereits abgestiegen, hatte der BSV Rehden seinen Teil, vielleicht doch noch über das Hintertürchen in der Fußball-Regionalliga zu bleiben, erfüllt. Mit 2:1 (0:0) gewann die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schütte am Samstag im Saisonfinale gegen den Tabellendritten VfB Lübeck und festigte damit Platz 16. „Es war eine couragierte Leistung der Mannschaft. Sie wollte dieses Spiel zum Abschluss unbedingt gewinnen“, sagte der Coach, „wir haben nicht nur gekämpft, sondern auch guten Fußball gespielt.“

Danach war Warten angesagt. 30 lange Minuten. Denn der letzte Spieltag in der dritten Liga hatte eine halbe Stunde später begonnen. Werder Bremen II musste gegen VfR Aalen gewinnen, um drinzubleiben – und damit gleichzeitig dem BSV Rehden weiter Hoffnung zu geben. Und in der 85. Minute war es dann so weit: Dominic Volkmer, gerade 120 Sekunden zuvor eingewechselt, erzielte den 1:0-Siegtreffer für die Bremer und schenkte damit dem BSV Rehden quasi den letzten Strohhalm. Denn sollte nun Nordmeister SV Meppen die Aufstiegsrelegation zur dritten Liga gegen den SV Waldhof Mannheim gewinnen – die Schütte-Truppe würde auch in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen.

Gezittert wird beim BSV Rehden jetzt allerdings vor den beiden Partien am Sonntag und dem darauffolgenden Mittwoch nicht. „Wir waren sportlich doch eigentlich schon weg, daher ist das jetzt für uns ein Bonusding“, erklärt der Coach, „aber natürlich hoffen wir, dass es Meppen schafft. Und wenn es auch fünf Minuten vor dem Abpfiff ist, wäre mir das genauso recht.“

So heißt es jetzt erstmal Geduld haben. „Natürlich hängen wir von unseren Planungen her jetzt ein wenig in der Luft“, erklärt der Kriminalbeamte, der auch in der kommenden Saison Trainer der Rehdener bleiben wird. Wichtig wird nun sein, erstmal Gespäche mit den Spielern zu führen, die der Club halten will – egal ob für die Regionalliga oder die Oberliga. Kapitän Kevin Artmann knüpft gewisse strukturelle Bedingungen und Erwartungen an einen Verbleib. Ebenso wie Michael Wessel. Der Innenverteidiger, zusammen mit Danny Arend und Viktor Pekrul noch der letzte Aufstiegsheld von vor fünf Jahren, will ebenfalls wissen, wie es mit dem Club weitergeht. „Ich habe aktuell werder zu- noch abgesagt, weil noch keine Gespräche stattgefunden haben“, erklärte der 29-Jährige: „Klar ist, dass sich einiges ändern muss – in der Mannschaft und auch im Verein.“ Das müsse nun „abgeklopft“ werden: „Wir müssen sehen, was der Verein für Vorstellungen hat und wie die mit meinen übereinstimmen.“ Generell könnte sich Wessel durchaus vorstellen, in Rehden zu bleiben: „Es wäre natürlich sehr bitter, wenn wir runtergehen würden, und nach einem Abstieg einen Verein zu verlassen, macht man eigentlich auch nicht.“ Zudem befinde er sich jetzt in einem Alter, in dem er sportlich nichts mehr ausprobieren müsse.

Serdar Bingöl indes ist erst 21 Jahre. Er hat sich in Rehden sehr gut entwickelt und seine sportliche Zukunft noch vor sich. „Es ist noch nichts entschieden, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wo Rehden in der nächsten Saison spielt“, erklärt er. Am Samstag war Bingöl in den Waldsportstätten der gefeierte Mann. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der Mittelfeldallrounder den Siegtreffer zum 2:1-Endstand (79.). Pekruls langgezogene Flanke hatte Lübecks Torwart Alexander Langer an die Latte gelenkt, Bingöl den Abpraller aus spitzen Winkel verwertet. „Ich glaube, es war das schnellste Tor in meiner bisherigen Karriere“, schmunzelte der Fußballer.

Sulhattin Capli hatte die sehr engagierten und auch spielfreudigen Rehdener in der 57. Minute verdient mit 1:0 in Führung gebracht. Ehe Lübecks Henrik Sirmais nach einem Lattenkopfball von Noel goldrichtig stand und zum 1:1 abstaubte. „In der Folgezeit hatten wir aber noch die klareren Chancen. Und daher geht der Sieg voll in Ordnung“ sagte BSV-Trainer Schütte. - flü