Ein Verein macht sich Mut: „Da war richtig Zug drin“

Rehden - Als die Trainer auf der Pressekonferenz gesprochen hatten, ergriff der Vereinsboss persönlich das Wort. Die jüngste Schlagzeile von „Missverständnissen, Misserfolgen und Kuriositäten“ in Bezug auf die wilde Trainer-Politik bei seinem Club BSV Rehden wollte Friedrich Schilling nicht unkommentiert stehen lassen. In seiner Litanei ließ er die letzten zwei Jahrzehnte Revue passieren, betonte die vielen Aufstiege, die Pokalsiege. Motto: Es ist beileibe nicht alles schlecht bei seinem Club. Stimmt natürlich. Doch die sportliche Realität sieht trist aus. Durch das 0:2 (0:0) gegen den ETSV Weiche Flensburg verharren die Schwarz-Weißen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Regionalliga.

Der Umstand verleitete Schilling auch dazu, bereits einen Blick in die Zukunft zu werfen: „Ihr müsst nicht denken, dass es mit dem BSV Rehden vorbei ist, wenn wir absteigen sollten. Dann werden wir mit Wolfgang Schütte neu durchstarten.“

Der Angesprochene saß daneben und gönnte sich erst einmal einen Schluck Mineralwasser. Die ersten 90 Minuten auf der Trainerbank in Rehden hatten ihn durchaus positiv für das Projekt Klassenerhalt gestimmt. „Natürlich wäre ich lieber mit einem anderen Ergebnis gestartet“, sagte der 61-Jährige: „Aber mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich einverstanden. Das Team hat alles gegeben, da war richtig Zug drin.“

Schütte hatte bereits nach 17 Minuten gut zu tun an der Außenlinie. Innenverteidiger Danny Arend musste mit muskulären Problemen am Oberschenkel ausgewechselt werden, für ihn kam Nozomu Nanaka, der den Platz von Corvin Behrens im rechten Mittelfeld einnahm. Behrens rutschte auf eine der beiden Sechserpositionen, Kai-Bastian Evers ging von der Sechs zurück in die Innenverteidigung. Trotz vieler Umstellungen und etlicher Ausfälle (unter anderem fehlten Serdar Bingöl, Viktor Pekrul und Gazi Siala im Vergleich zur Vorwoche), behielten die Rehdener die defensive Ordnung. Sie waren schnell in der Rückwärtsbewegung, boten den Gästen wenige Anspielmöglichkeiten, machten Druck auf den ballführenden Spieler. Die Folgen für sein Team beschrieb Weiche-Coach Daniel Jurgeleit: „Wir hatten in der ersten Halbzeit zu viele Passfehler in unserem Spiel, mussten dadurch zu oft hinterherlaufen.“

So gut die Gastgeber standen, so wenig fiel ihnen in der Offensive ein. Es fehlte Tiefe im Spiel. Ein Mal versuchte es Stürmer Hugo Magouhi im Strafraum kunstvoll mit der Hacke, statt den einfachen Pass auf Maciej Zieba zu spielen (22.), ein anderes Mal schoss der gute Sulhattin Capli aus aussichtsreicher Position drüber (28.). „Wir müssen es mal schaffen, dass wir aus mehr Ballbesitz auch mehr Torgefahr entwickeln“, analysierte Rehdens Evers treffend.

Wie Effektivität aussieht, zeigte Flensburg. Nach einem Eckball von links traf Fiete Sykora zum 1:0 (53.). „Bei der Ecke pennen wir“, schimpfte BSV-Kapitän Kevin Artmann. Elf Minuten später folgte der „Genickschlag“ (Artmann) für Rehden. Nonaka ging zu ungestüm in einen Zweikampf mit Sykora, dieser nahm den Kontakt dankend an und fiel – Elfmeter. Fabian Arndt schoss kompromisslos unten links ein, 2:0. Für Schütte war die Entstehung des Strafstoßes „fahrlässig“, für Artmann eine „eindeutige Fehlentscheidung“. In der Schlussphase fühlten sich einige Rehdener um zwei Handelfmeter betrogen. „Der Schiedsrichter entscheidet, damit hat es sich“, wischte der BSV-Coach die Szenen (74./76.) vom Tisch. Wichtig sei nun die volle Konzentration auf die „sieben Endspiele“ (Halbfinale im Niedersachsenpokal und sechs Ligapartien). Ein Anfang sei gemacht, glaubt Evers: „Im Training war zuletzt richtig Feuer drin, auch heute sind wir mit totaler Leidenschaft ins Spiel gegangen.“ Artmann betonte, dass „wir uns kämpferisch keinen Vorwurf zu machen brauchen“.

