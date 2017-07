„Torjubel? Da mache ich sicher keinen Blödsinn“

Rehden - Wiedersehen macht Freude. Bei Addy-Waku Menga zumindest Vorfreude. Der neue Stürmer des BSV Rehden empfängt heute ab 19 Uhr im Niedersachsenpokal-Achtelfinale seinen favorisierten Ex-Club, den VfL Osnabrück. „Wie ich gegen diese Abwehr aussehe, müssen wir sehen“, meinte der 33-Jährige gestern vor dem Abschlusstraining schmunzelnd.

Herr Menga, wie jubeln Sie, wenn Sie am Dienstagabend ein Tor schießen – überschwänglich vor dem VfL-Gästeblock oder eher still?

Addy-Waku Menga: Erstmal darf man von mir gegen diese Mannschaft keine Wunderdinge erwarten. Und wenn ich doch treffe, mache ich ganz sicher keinen Blödsinn. Ich habe diesem Verein seit der A-Jugend so viel zu verdanken, bin dort Profi geworden. Das werde ich dem VfL nie vergessen.

Und nach vielen Stationen im bezahlten Fußball sind Sie nun in Rehden gelandet. Eine große Umstellung?

Menga: Ach, ist doch klar, dass hier die Bedingungen anders sind als in einem Profi-Club. Aber das war mir von vornherein bewusst, und ich wollte dieses neue Kapitel, diese neue Herausforderung angehen.

Wohnen Sie auch in Rehden?

Menga: Nein, ich bin weiter in Osnabrück geblieben. Und von dort fahre ich jetzt eben jeden Tag zum Training – zusammen mit Robin Janowsky (20-jähriger Neuzugang vom VfL Osnabrück II, d. Red.).

Also der älteste und einer der jüngsten BSV-Spieler nebeneinander. Sind Sie auch so etwas wie eine Vaterfigur für die Nachwuchsspieler?

Menga (lacht): Nein, nicht gerade Vaterfigur, aber wir gestanderen Spieler finden es wichtig, die Jüngeren mitzunehmen, ihnen die richtige Richtung zu zeigen und wieder Harmonie ins Team reinzubringen. Die hatte, glaube ich, in Zeiten der Misserfolge etwas gelitten. Aber jetzt stimmt die Mischung – auch im Trainerteam.

Was ist mit dieser Mannschaft gegen ihren Ex-Club drin?

Menga: Es wird natürlich sehr schwer, denn Osnabrück ist gut in die Liga gestartet. Aber wenn wir uns so zusammenraufen wie in der zweiten Halbzeit gegen Atlas Delmenhorst – wer weiß? Ich kann mir gut vorstellen, wie gern unser Vorsitzender Friedrich Schilling wieder in den DFB-Pokal will. Also wollen wir es versuchen und die nötige Qualität auf den Platz bringen. - ck