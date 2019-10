Taktgeber Bajric

24-Jähriger wird immer stärker

+ Dino Bajric (im Bild) harmoniert glänzend mit Kamer Krasniqi im Mittelfeld des BSV Rehden. Foto: wie

Rehden – „Ich bin stolz, dass wir defensiv eine gute Struktur hatten, uns aber gleichzeitig auch viele Torchancen herausgespielt haben“, sagte Trainer Heiner Backhaus nach dem 5:1-Erfolg seines BSV Rehden gegen den Heider SV. Es war ein Lob an das gesamte Team, doch auf einen Akteur traf es besonders zu: Dino Bajric. Der 24-Jährige wird mehr und mehr zum Taktgeber dieser seit Wochen groß aufziehenden Mannschaft. Zum Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Gegen Heide ließ sich der defensive Mittelfeldspieler immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen, holte sich die Bälle, verteilte sie anschließend klug. Mal zog er das Tempo an, mal verschleppte er es. Die Rolle als erster Playmaker liegt ihm, wie der 24-Jährige selbst sagt: „Ich habe eine gewisse Ruhe am Ball und eine gute Spielübersicht. Deshalb mag ich es, wenn ich das weite Feld vor mir habe.“