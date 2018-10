Sygo der Turm in der Schlacht

Aus Lübeck berichtet Cord Krüger

Lübeck - Rico Sygo hockte am Rand des Spielerkreises im Lübecker Stadion an der Lohmühle, als ihn Michael Hohnstedt grinsend tätschelte. „Geht doch, Junge!“, neckte der Kapitän des BSV Rehden seinen Torwart – als ob der irgendwann mal einen schwarzen Tag im Dress des Regionalligisten erwischt hätte. „Rico spielt schon seit Wochen sehr stark“, erinnerte Sygos Teamkollege Jakob Lewald, der während der 0:0-Abwehrschlacht am Samstag beim Tabellenzweiten VfB Lübeck als Innenverteidiger ebenso überzeugte. Doch diesmal legte Sygo seine beste Partie hin. „Überragend“, adelte ihn Kevin Kalinowski, mit Lewald und Hohnstedt dritter starker Mann im Rehdener Abwehrzentrum.

Die Ironie in Hohnstedts Frotzelei war also klar erkennbar – und danach fand der Routinier gleich wieder ernste Worte: „Ganz stark, Männer, hier zu null zu spielen“, lobte er sein Kollektiv. Trainer Benedetto Muzzicato strahlte: „Alle haben diszipliniert gegen den Ball gearbeitet.“

Der A-Lizenz-Inhaber freute sich, dass die Taktik mit seiner Fünfer-Abwehrreihe aufgegangen war: „Hätten wir mit einer Viererkette ohne den zusätzlichen Mann zum Absichern gespielt, wäre das gegen diese Offensive nicht lange gut gegangen.“

So aber ließen die Gäste am Anfang nichts zu. Der erste Torschuss von Dennis Hoins segelte weit genug drüber (8.). Rehden arbeitete weiter konzentriert und setzte Nadelstiche, wobei Shinji Yamada als emsiger Rechtsverteidiger mit Offensivdrang das Duell mit Lübecks Linksverteidiger Kresimir Matovina (bis Sommer 2017 im BSV-Dress) klar für sich entschied. Schon zur Pause hatte es „Kreso“ mit seiner Auswechslung hinter sich – „das schönste Lob für einen Gegenspieler“, unterstrich Muzzicato. Sein Team machte das Spiel breit, offenbarte in der Rückwärtsbewegung aber manchmal gefährlich große Räume. Eine hätte Daniel Franziskus nutzen müssen, doch Sygo klärte 30 Meter vor dem Tor per Kopf – abgeklärt wie ein Libero (28.). Sieben Minuten später hängte Hoins per 70-Meter-Sprint alle ab – allerdings auch die eigenen Kollegen, sodass seine Flanke ins Leere lief. Und spätestens, als Sygo sagenhaft schnell bei einem satten Flachschuss von Florian Riedel abtauchte, war Rehdens 0:0 zur Pause schmeichelhaft.

Auch den zweiten Durchgang dominierten die Gastgeber, Sygo kratzte einen Versuch von Franziskus aus dem Winkel (53.), Lübeck erhöhte fast minütlich den Druck. Ab der Schlussviertelstunde stand der BSV massiv unter Beschuss: Franziskus (75.) und Yannick Deichmann (80.) zielten knapp daneben, abermals Torjäger Franziskus schoss drüber (81.), Sygo rettete per Riesenreflex gegen Deichmann (82.). Zwischendurch traf Francky Sembolo mit einem der wenigen Rehdener Konter zum Entsetzen der 1 762 Zuschauer – doch Schiedsrichter Yannick Rath hatte schon beim Pass von Rilind Neziri Abseits gepfiffen (81.). „Zu Unrecht“, wie Co-Trainer Sven Apostel beim sofortigen Nachsehen im Internet-Livestream meinte.

„Am Ende hätte noch ein Ball für uns reinfallen können“, bedauerte Kalinowski. Stattdessen fiel in Minute 88 Sembolo – und das will für den Kraftklotz schon was heißen: Innenverteidiger Tim Weißmann hatte ihn frei vorm Tor mit hohem Bein im Gesicht erwischt, aber wohl nicht geahnt, dass der Stürmer schon mit dem Kopf an der Kugel war. Rath zückte sofort die Rote Karte, die Reklamationen hielten sich arg im Rahmen. „Aber selbst in Unterzahl hat meine Mannschaft alles versucht“, urteilte Landerl. Und sie bekam noch die Riesenchance – doch Sygo flog beim Freistoß von Franziskus in seinen linken Giebel und faustete den Ball weg. Sensationell! „Den hatten einige von uns schon drin gesehen“, verriet Kalinowski. Nicht weniger knapp war Josip Tomics Schuss ans Außennetz in der vierten Minute der Nachspielzeit – und 40 Sekunden später stocherte der im letzten Moment gestörte Sembolo das Spielgerät aus einem halben Meter neben den Pfosten. So blieb’s beim 0:0, „aber das ist für uns auf jeden Fall ein Punktgewinn“, fand Muzzicato: „Das war der beste Gegner, den wir in dieser Saison hatten.“