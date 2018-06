Stojanovic verlässt BSV Rehden

Stürmer zum SC Verl, Madroch zum VfB

Rehden - Der Fußball-Regionalligist BSV Rehden muss nach Viktor Pekrul (wechselt zum niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen) die nächsten Abgänge verkraften: Marko Stojanovic und Lennart Madroch werden die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato verlassen. Stürmer Stojanovic geht künftig für den SC Verl von 1924 in der Regionalliga West auf Torejagd. „Ich heirate am Wochenende. Zudem wohnt meine Frau in Düsseldorf und ich wollte einfach wieder näher bei meiner Familie sein“, begründet der 24-Jährige seine Entscheidung: „Rehden hat sich zwar sehr bemüht, dass ich bleibe. Aber als ich die Anfrage aus Verl bekam, habe ich mich dann für einen Wechsel und für meine Familie entschieden.“