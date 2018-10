Selbst Lübecks Trainer adelt den „Tormann“

Rico Sygo beeindruckt Kollegen und Gegner

+ Erntete sogar Lob vom Gegner: Torwart Rico Sygo. - Foto: ck

Lübeck - Daniel Franziskus dürfte in der Nacht zu gestern nicht allzu gut geschlafen haben. „Und wenn, dann hat er bestimmt von Rico Sygo geträumt“, glaubte Benedetto Muzzicato in Anspielung auf die vielen Szenen, in denen der Torjäger des VfB Lübeck am sensationell aufgelegten Keeper des BSV Rehden gescheitert war. Doch der Schlussmann entschied nicht nur dieses Privatduell für sich, sondern noch zahllose weitere Aktionen. Gleichwohl bleiben seine Taten gegen Lübecks zurzeit gefährlichsten Knipser haften. Wie er etwa dessen letzten Freistoß aus dem Winkel fischte, sah nach vorherigem Videostudium des 22-Jährigen über die Technik des vier Jahre älteren Mittelstürmers aus. Doch Muzzicato schüttelte den Kopf: „Instinkt und Qualität“ nannte er als Zutaten des Auftritts vom nicht nur seiner Meinung nach „besten Mann auf dem Platz“.