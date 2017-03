Rehdens Rückkehr zum Erfolg dank Fleiß und Charakter

Szene aus dem Hinspiel bei Lupo Martini: Rehdens Gazi Siala (links) köpfte einen Freistoß in die Maschen, Wolfsburgs Keeper Mario Sauss war geschlagen – doch der Treffer galt nicht wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung. Am Ende verlor der BSV mit 0:1. - Foto: Krüger

Rehden - Selbst Elard Ostermann staunte ein bisschen über die Rückkehr des BSV Rehden zu alter Stärke. Der Trainer des Lüneburger SK Hansa räumte am Mittwochabend kurz nach der 0:1-Niederlage seines Regionalliga-Zehnten in den Waldsportstätten ein: „Das hatten wir uns so nicht vorgestellt.“ Mehr Chancen hätten es sein müssen, monierte der LSK-Coach: „Aber das war gegen diese ausgebuffte Abwehr auch schwierig.“ Ein schönes Lob für eine Hintermannschaft, die in den ersten drei Partien dieses Jahres satte 13 Gegentore fressen musste – und in den drei folgenden nur insgesamt eines. Darauf will der Tabellen-15. nun aufbauen, wenn er am Sonntag ab 15.00 Uhr den einen Platz tiefer geführten Aufsteiger Lupo Martini Wolfsburg empfängt.

„Wir müssen auf diesem Level bleiben, wenn wir die nächsten drei Punkte hier behalten wollen“, fordert BSV-Trainer Stefan Stuckenberg: „Das funktioniert nicht von allein.“ Schon jetzt aber erteilt der Diplom-Sportlehrer ein Zwischenlob: „Wie sich die Mannschaft nach den drei hohen Niederlagen, allen Rück- und Nackenschlägen jetzt wieder herausgearbeitet hat, zeugt von ihrem überragenden Charakter.“

Damit einher gingen nach Ansicht des 56-Jährigen zwei entscheidende Faktoren: einerseits die Rückkehr von lange verletzten Leistungsträgern wie Kevin Artmann: „Wenn man seine Pässe in die Tiefe sieht, oder wie er den Ball ruhig macht, ahnt man schon, wie wichtig Kevin für uns ist. Er kann nach seinen fünf Monaten Ausfallzeit noch nicht wieder bei alter Kraft sein, aber das wird von Mal zu Mal besser.“

Dieses „von Mal zu Mal“ leitet gleich zum nächsten Grund für das Wiedererstarken des BSV über: „Jede Woche hilft“, sagt der A-Lizenz-Inhaber über die nun langsam besseren Trainingsbedingungen nach der widrigen Wintervorbereitung mit gesperrten Plätzen und mangelnder Verfügbarkeit von Tests auf Kunstrasen: „Es ist immer gut, wenn eine Mannschaft genügend Zeit bekommt, miteinander zu arbeiten.“

Die Vorteile von Konstanz zeigen sich am Beispiel Lupo: Seit 14 Jahren steht dort Francisco Coppi als Trainer auf der Kommandobrücke. Der heute 47-Jährige hatte die Mannschaft aus der Bezirksliga bis in die Regionalliga geführt. Natürlich will sich der im Sommer ausscheidende Stratege mit dem Klassenerhalt verabschieden und einen Viertligisten an Nachfolger Detlev Dammeier übergeben. Dagegen hätten sie in Rehden nichts – aber der ursprünglich von italienischen Einwanderern gegründete Club aus dem Norden der Autostadt sollte am Ende bitte auf einem Nichtabstiegsplatz hinter den Schwarz-Weißen rangieren. „Wenn wir dieses Spiel gegen einen direkten Konkurrenten gewinnen könnten, hätten wir den Abstand zur kritischen Zone schon etwas vergrößert – was dann aber noch keine Entwarnung bedeuten darf“, mahnt Stuckenberg. Für Sonntag warnt er vor allem vor zwei Lupo-Eckpfeilern: Linksaußen Andrea Rizzo, Schütze zum 1:0-Endstand gegen Rehden im Hinspiel und mit 13 Treffern für fast die Hälfte der 27 Wolfsburger Saisontore verantwortlich. Zweiter Schlüsselspieler ist „dieser riesige Innenverteidiger Harry Pufal“, sagt der BSV-Coach über den 29-jährigen Kraftklotz, der mit seinem Gardemaß von 1,95 Metern und der blonden Haarpracht in jedem Wikinger-Epos mitspielen könnte.

Ihm will Stuckenberg möglichst die Formation entgegenstellen, die am Mittwoch Lüneburg bezwang. Zurück in den Kader könnte Serdar Bingöl kommen, der seine Bänderdehnung im rechten Knie auskuriert hat. - ck