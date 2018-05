Rehdens Horror-Halbzeit

Regionalligist nach 2:0 noch 2:2 / Keeper Mandic verletzt, Gelb-Rot für Esche

+ Mit der Einwechslung von Michael Kobert (l.) tätigte Lüneburgs Coach Rainer Zobel „einen genialen Schachzug“, lobte Rehdens Trainer Benedetto Muzzicato seinen Kollegen hinterher. Zu spüren bekam dies auch Rehdens Abwehrchef Michael Wessel (2. v. l.), dem Kobert einiges an Arbeit bescherte. Rechts eilt Corvin Behrens zu Hilfe, der zum 1:0 für den BSV getroffen hatte. - Foto: Vogler

lüneburg - Zwei gegensätzliche Halbzeiten – selten traf dieses Urteil so zu wie gestern auf den Lüneburger Sülzwiesen. Da führte der BSV Rehden im Existenzkampf um den Verbleib in der Regionalliga beim nur einen Platz tiefer lauernden Tabellen-14. Lüneburger SK nach zehn Minuten mit 2:0, spielte bereits in Überzahl – „und am Ende müssen wir noch froh über diesen Punkt sein“, gestand BSV-Trainer Benedetto Muzzicato nach dem 2:2 (2:0): „Das war nach der Pause unser schlechtestes Spiel, seitdem ich in Rehden bin“, sagte der 39-Jährige mit Blick zurück auf seine bisher siebenmonatige Amtszeit.