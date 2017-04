BSV Rehden: Vizekapitän Pekrul redet Tacheles

Rehden - Von Arne Flügge. Nun steht beim BSV Rehden der dritte Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie. Wie gehen die Spieler des BSV Rehden mit der derzeitigen Situation um?

Vizekapitän Viktor Pekrul (34), seit sechs Jahren im Verein, gibt vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten Weiche Flensburg Antworten. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund.

Herr Pekrul, wie hat das Team die erneute Trainerentlassung aufgenommen?

Viktor Pekrul: Die Entlassung tat uns allen leid. Aber der Verein wollte neue Impulse setzen, weil es um viel geht. Wir müssen diese Entscheidung akzeptieren.

Aber bringen die ständigen Trainerwechsel nicht immer neue Unruhe?

Pekrul: Natürlich ist das nicht gut für die Mannschaft, wenn ständig der Trainer oder die halbe Mannschaft gewechselt wird. Doch es ist nicht einfach, gute Spieler zu bekommen. Manchmal hat man Glück, viele werden auch wieder weggeschickt. Wer kommt muss sich klar mit dem Konzept Fußball und Arbeit identifizieren. Wer darauf keinen Bock hat und bei der Arbeit nur so lala macht, der soll besser gleich wegbleiben. Schließlich arbeiten die Spieler bei Sponsoren, die viel Geld in den Club pumpen. Letztendlich wollen viele Berater aber nur ihre Spieler unterbringen – und dann ist das ganze Theater da.

Vereinsboss Friedrich Schilling hat vielen Spielern öffentlich die erforderliche Qualität abgesprochen. Ein Affront gegen das Team?

Pekrul: Natürlich ist das Thema in der Mannschaft. Und ich gebe Herrn Schilling Recht: Wenn neun Spieler von uns in die Bezirksliga abgestellt werden und sieben davon da völlig lustlos rumlaufen, dann ist das eine reine Einstellungssache. Und wenn ich nicht mal in der Bezirksliga gut spiele, dann ist doch klar, dass meine Leistung hinterfragt und auch scharf kritisiert wird. Wer runter geht, muss Gas geben. Wer darauf keinen Bock hat, der soll einfach wieder gehen. Jeder hat es selbst in der Hand, Argumente für einen Regionalliga-Einsatz zu sammeln. Mit Hacke, Spitze, und ohne Einstellung geht das nicht.

Das klingt, als sei die Mannschaft in zwei Lager geteilt.

Pekrul: Wenn man so will, ist das so. Alle Spieler die schon lange dabei sind, wie beispielsweise Kevin Artmann, Milos Mandic, Michael Wessel, Danny Arend und auch ich – wir leben für diesen Club, reißen uns den Arsch auf. Und wir arbeiten acht Stunden. Anderen sind vier Stunden schon Arbeit zu viel, und ihnen ist der Job scheißegal. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Jannik Nuxoll. Andererseits sind mir immer noch zu viele Pflegefälle dabei. Es ist schwer, Spieler mit Charakter zu finden.

Wie kann sich etwas ändern?

Pekrul: Wir müssen einen Weg finden, Spieler langfristig zu binden und nicht immer wieder zu wechseln. Daher ist die Idee, mit Fußballern aus der Region zu arbeiten, auch genau die richtige.