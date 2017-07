Rehden stellt heute sein neues Team vor

REHDEN - Für den Regionalligisten BSV Rehden beginnt die heiße Phase der Vorbereitung. Heute stellt sich das neuformierte Team von Trainer Wolfgang Schütte erstmals den eigenen Fans vor.

Morgen geht es gegen Union Lohne

Als Gegner haben sich die Rehdener den gestandenen Drittligisten SC Preußen Münster zu einem Testspiel eingeladen. Anpfiff der Partie ist um 15.00 Uhr. Im Rahmen dieses Matches wird auch das neue BSV-Team vorstellt. Weiter geht es dann am Sonntag um 15.00 Uhr mit der Partie beim Weser-Ems-Bezirksligisten SV Union Lohne. Das ist dann die Generalprobe für das erste Pflichtspiel des BSV. Am Freitag, den 21. Juli (19.00), steht dann die erste Runde im NFV-Pokal an. Die Rehdener müssen dann beim Oberliga-Aufsteiger Atlas Delmenhorst antreten.

Im Falle eines Sieges hätte der BSV dann im Achtelfinale am 26. Juli Heimrecht gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. - töb