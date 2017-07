Rehden siegt 4:1 in Oberneuland

BREMEN - In seinem zweiten Testspiel holte sich Regionalligist BSV Rehden den zweiten Sieg. Nach dem 4:0 zum Auftakt beim Kreisligisten SV Eydelstedt setzte sich das Team von Trainer Wolfgang Schütte nun am Mittwochabend beim ambitionierten Bremen-Ligisten FC Oberneuland mit 4:1 (2:1) durch.

FCO-Coach Kristian Arambasic, zuvor zwei Jahre lang für den Brinkumer SV verantworlich, erklärte nach der Partie: „Wenn man bedenkt, dass wir bisher nur im Kraft- und Ausdauerbereich gearbeitet haben, dann war die Leistung absolut in Ordnung.“ Und was meinte Arambasic zum Auftritt des Gegners? „Die haben schon echt gute Leute im Kader. Kevin Artmann zieht im Mittelfeld die Fäden. Vorn ist Addy-Waku Menga natürlich eine Granate. Und hinten hält Michael Wessel den Laden dicht. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir um ein oder gar zwei Tore zu hoch verloren haben.“

Bereits nach 120 Sekunden gingen die Gäste durch den vom SV Werder Bremen II gekommenen Abdullah Dogan mit 1:0 in Führung. „Davon haben wir uns aber nicht irritieren lassen“, meinte Arambasic. In der 28. Minute glich Marvin Syla zum 1:1 aus. Pech für den FCO, dass Abbas Khodaie in der 39. Minute ein Eigentor zum Rehdener 2:1 unterlief.

Nach der Pause wechselte Schütte fast seine komplette Startelf aus. „Da waren sie uns am Ende dann kräftemäßig überlegen“, fand der Bremer Coach. Der aus der eigenen A-Jugend beförderte Philip Kürble (61.) und der aus Wiedenbrück geholte Marko Stojanovic (65.) machten das Rehdener 4:1 perfekt.

Bis zum nächsten Match ist es für den BSV nicht mehr weit. Und das ist ein echtes Highlight. Morgen um 16.00 Uhr tritt das Schütte-Team in Hemsen beim Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SV Meppen an. Zur Erinnerung: Durch den Meppener Aufstieg wurde es erst möglich, dass Rehden weiterhin in der Regionalliga spielen darf. - töb