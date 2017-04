Das „Wohnzimmer“ – der Raum für Rehdens Rettung?

Rehden - Regeneration, freier Tag, Abschlusstraining – so sah sie aus, die kurze Vorbereitung des BSV Rehden auf das Heimspiel heute Abend (19.00 Uhr) gegen den VfB Oldenburg. Am Samstag hatte der BSV im Halbfinale des NFV-Pokals gegen Lüneburg (0:2) die große Chance vertan, sich direkt für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Doch schon heute gibt es in der Fußball-Regionalliga die Chance, ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen und die Laune deutlich zu verbessern.

„Dass die Stimmung nicht gut war, ist doch klar. Alles andere wäre doch auch völlig irre“, meinte Wolfgang Schütte, der den Trainerjob in Rehden vor zwei Wochen übernommen hatte. Seine Spieler müssten sich jedoch „an die eigene Nase fassen“, denn: „Was wir abgeliefert haben, war unzureichend. Die Art und Weise war schon enttäuschend.“

Vor allem die eigene Harmlosigkeit – Rehden hatte keine einzige gute Torchance – gab Schütte zu denken: „Nur auf einen Standard zu hoffen, reicht einfach nicht. Wir müssen zielstrebiger sein. Und vorne den Ball halten, damit die anderen nachrücken können.“ Letzteres war vor allem Stürmer Hugo Magouhi gegen den LSK nicht gelungen – trotzdem bleibt der 25-jährige Ivorer wohl im Team. „Er bekommt mit Sicherheit seine nächste Chance“, sagte Schütte.

Ob er sonst Änderungen in der Startelf oder der Taktik vornimmt, wollte der Kriminalbeamte gestern noch nicht verraten. Er wird auch die Eindrücke einfließen lassen, die er am Ostersonntag vom Gegner gewonnen hat. Das Oldenburger Heimspiel gegen den FC St. Pauli II (2:0) hat sich der 61-Jährige live

Tönnies „müssen wir beachten“

angeschaut und erkannt: „Der VfB ist kämpferisch stark und kommt über die Geschlossenheit. Sie wollten den Sieg unbedingt und haben sich belohnt.“ Besonders aufgefallen ist dem BSV-Coach der Ex-Rehdener Thorsten Tönnies. „Er reißt die Mannschaft mit, krempelt die Ärmel hoch, macht sehr viel nach vorne. Ihn müssen wir auf jeden Fall beachten“, warnte Schütte vor dem 26-jährigen Linksfuß, der inzwischen Kapitän beim VfB und in dieser Regionalliga-Saison mit sechs Toren sowie zehn Vorlagen positiv aufgefallen ist.

Welche Oldenburger Schwächen er beobachtet hat, „behalte ich lieber für mich“, sagte Schütte mit einem Schmunzeln. Seiner Mannschaft wird er freilich genau aufzeigen, wie der Tabellenachte zu knacken ist. Angekündigt hat der Rehdener Trainer bereits, dass der BSV „nicht blind nach vorne rennen“, aber durchaus „die Initiative ergreifen“ wird. „In den Heimspielen müssen wir etwas reißen. Das ist unser Wohnzimmer, da müssen wir präsent sein“, forderte Schütte, der noch um den Einsatz von Kevin Artmann bangt. Der Kapitän, der die Pleite gegen Lüneburg wegen eines groben Fehlers auf sich genommen hatte, hat Probleme am Sprunggelenk.

Um im Kampf um den Klassenerhalt im Rennen zu bleiben, helfen dem Vorletzten aus Rehden genau genommen nur Siege. „Es geht ausschließlich über Dreier“, betonte Schütte und fügte mit Blick auf die Tabelle und das Restprogramm an: „Es ist noch nichts weg. Wenn wir uns zusammenreißen, können wir die Liga halten. Wir haben noch drei Heimspiele. Aber dafür müssen wir punkten – jetzt. Das Spiel gegen Oldenburg ist schon richtungsweisend, das müssen wir eigentlich gewinnen.“

Trotz der Pleite und des ziemlich frustrierenden Auftritts gegen Lüneburg hat Schütte für heute Abend ein gutes Gefühl: „Das habe ich immer – sonst könnte ich doch gleich zu Hause bleiben.“

mr