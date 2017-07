Rehden fit für den heutigen Hit

Pokal-Kracher gegen Osnabrück: Faderl genesen, Menga gespannt, Schütte gewarnt

+ Rehdens Addy-Waku Menga (M.) ist heute im Pokal-Duell gegen seinen Ex-Club Osnabrück gesetzt – und warnt vor dem VfL. - Foto: ck

REHDEN - Von Cord Krüger. Die Saison hat noch gar nicht richtig begonnen – und schon steht dem BSV Rehden heute Abend der Zuschauerrekord dieser Serie ins Haus! Um 17.30 Uhr öffnen die Stadionkassen der Waldsportstätten, damit ab 19.00 Uhr alle Zuschauer den Achtelfinal-Kracher des Niedersachsenpokals zwischen dem Regionalligisten und Drittligist VfL Osnabrück hautnah verfolgen können. „Osnabrücks gutes 2:2 zum Drittliga-Start in Karlsruhe dürfte natürlich viele VfL-Fans neugierig auf dieses Spiel in ihrer Nähe gemacht haben“, schätzt Rehdens Trainer Wolfgang Schütte. Ihm ist dies nur recht, sein Team ist vorbereitet und fit für den Hit. Niemand hat sich beim Erstrundenkrimi während des 8:7-Erfolgs nach Elfmeterschießen in Delmenhorst verletzt: „Jetzt sind wir Außenseiter, aber in der Rolle fühlen wir uns ganz wohl.“