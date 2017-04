Rehden feuert Stuckenberg, der Nachfolger steht fast fest

Rehden - Von Arne Flügge. Der Anruf kam am Montag kurz nach 15.00 Uhr: Michael Weinberg, Sportvorstand von Fußball-Regionalligist BSV Rehden, informierte Trainer Stefan Stuckenberg über dessen Entlassung. „Mir wurde gesagt, dass ich ab sofort das Training nicht mehr zu leiten brauche. Dann noch kurz der Satz, dass man im Abstiegskampf noch einmal neue Impulse setzen will. Mehr nicht. Nur der eine kurze Anruf“, berichtete der geschasste Coach gestern am späten Abend. Zu der Zeit traf sich BSV-Boss Friedrich Schilling bereits mit einem potentiellen Nachfolger zu Gesprächen bis in die Nacht. Bereits heute könnte Vollzug gemeldet werden.

Stuckenberg hatte die Mannschaft Mitte Oktober von Stephan Ehlers übernommen, der auch erst zu Saisonbeginn gekommen war. Alle drei Monate ein neuer Coach – da darf die Frage erlaubt sein, ob dieses ständige Trainer-Wechsel-Dich-Spielchen nicht mehr Unruhe in Verein und Mannschaft bringt, als dem Trainer einfach mal das Vertrauen zu schenken. „Natürlich ist das keine gute Lösung, ständig den Trainer zu wechseln, ganz klar“, räumte Schilling ein: „Aber die Alternative wäre gewesen, nichts zu machen.“ Warum nicht? Immerhin kann das auch Erfolg bringen. Der FC St. Pauli und Coach Ewald Lienen sind da das beste Beispiel. Denn die Abstiegsregion verlässt man nicht von heute auf morgen. Wer erst mal im Schlamassel steckt, muss sich auf einen Kampf bis zum letzten Spieltag einstellen. Und um den schlussendlich erfolgreich zu bestreiten, muss auf der Trainerposition Konstanz herrschen. „Sicherlich haben wir auch darüber diskutiert, doch wir sind letztendlich zu der Entscheidung gekommen, diese mögliche Chance, die Mannschaft noch einmal wachzurütteln, beim Schopfe zu packen“, meinte der BSV-Chef. Schilling räumte auch ein, dass die mittlerweile branchenübliche Begründung, neue Impulse zu setzen, „natürlich eine Floskel“ ist. Denn unterm Strich läge es nicht an Stuckenberg, dass der BSV Rehden in dieser bedrohlichen Lage ist. „Für Stefan tut es mir leid. Es sind im Winter Spieler geholt worden, denen einfach die Qualität fehlt. Wenn ich sehe, dass acht Leute von uns nicht in der Lage sind, in der Bezirksliga zu bestehen und mit der Zweiten verlieren, dann ist an ihrer Tauglichkeit zu zweifeln. Normalerweise müsste man das ganze Management entlassen“, knurrte Schilling. Heftige Kritik vor allem an Teammanager Peter Schöne, der die Neuzugänge über seine Beziehungen an Land geholt hat. „Dann waren seine Beziehungen wohl nicht gut genug. Es steht außer Frage, dass er schlechte Spieler geholt hat“, machte Schilling deutlich. Er sagte aber auch: „Man muss sehen, was uns angeboten wird. Es gibt nicht so viele Spieler, die aufs Dorf gehen wollen und dann auch noch arbeiten sollen. Deshalb müssen wir weiter auf Spieler aus der Region setzen. Doch die brauchen im Winter eine Freigabe. Und das Ganze braucht Zeit.“

Stuckenberg verabschiedete sich am Montagabend um 17.45 Uhr von der Mannschaft, ein kurzes Gespräch mit Kapitän Kevin Artmann „und das war’s dann“, wie er sagt.

Co-Trainer Hugues M’bossa, den der Diplomsportlehrer mit nach Rehden gebracht hatte, ist von dem Rauswurf nicht betroffen, zumal er ja auch gerade das Traineramt bei Rehdens Reserve übernommen hat. Ob er weiter Assistent des Regionalligisten bleiben wird, „darüber wird sicherlich mein Nachfolger entscheiden“, sagte Stuckenberg.

Mit dem traf sich Friedrich Schilling gestern zu Gesprächen. Den Namen wollte der 65-Jährige freilich noch nicht nennen, auch nicht, ob es bereits eine Einigung gegeben hat: „Wenn es so weit ist, werden wir erst die Mannschaft informieren, dann werden wir den neuen Trainer öffentlich machen.“ Die Zeit drängt jedoch. Am Samstag empfängt der BSV Rehden um 15.00 Uhr ETSV Weiche Flensburg. Und die ohnehin nicht vor Selbstbewusstsein strotzende Mannschaft sollte möglichst nicht zu lange im luftleeren Raum schweben.