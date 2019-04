Rehden fehlt nur der letzte Punch

Rehden - Von Daniel Wiechert. Marko Ilic hatte alle Zeit der Welt. Gemächlich trottete er durch den dichten Nebel an den Rehdener Waldsportstätten von der rechten Seitenauslinie quer über den Platz, klatschte Teamkollege um Teamkollege ab. Es ging darum, Zeit von der Uhr zu nehmen. Dafür war seine Auswechslung in der 77. Minute höchst willkommen. Der Fußball-Regionalligist 1. FC Germania Egestorf-Langreder hatte längst das Gewinnen-Wollen aufgegeben, war mit dem 0:0 beim BSV Rehden zufrieden. Und das bekamen die Gäste schließlich auch trotz ihrer destruktiven Spielweise. „Egestorf war nur auf Konter oder Standards aus“, sagte Rehdens Trainer Benedetto Muzzicato: „Aber dass eine Mannschaft mittlerweile hier so auftritt, ist in gewisser Weise auch ein Kompliment für uns.“

Coach Muzzicato hatte sein Team, das in der Vorwoche 2:1 bei Hannover 96 II gewonnen hatte, auf zwei Positionen verändert. Für Verteidiger Jakob Lewald und Offensivmann Tomislav Ivicic kamen Augusto Canzian da Silva sowie Salomon Okoronkwo. Die Gäste aus Barsinghausen begannen abwartend. „Wir kennen ihre Schwächen“, hatte Egestorfs Co-Trainer Antonios Agaoglou vor der Partie gesagt. Und sein Plan war schnell erkennbar. Die Gäste überließen Rehden das Spielgeschehen, bei Ballgewinn wollten sie one-touch-mäßig ihre Offensivkräfte Lennart Novotny und Christoph Beismann in Szene setzen. Das gelang so gut wie nie, weil Rehdens letzte Reihe um Tobias Esche, Kevin Kalinowski und da Silva extrem aufmerksam und aufeinander abgestimmt daherkam. Egestorf hatte hingegen zunächst Probleme in der Zuordnung. Bei einer Linksflanke von Santiago Aloi kam Okoronkwo zum Kopfball, doch Keeper Ole Schöttelndreier klärte zur Ecke (3.). Fünf Minuten später zog Yannis Becker aus 22 Metern ab, doch erneut war Egestorfs Torwart zur Stelle. Die Gastgeber ließen sich von den passiven Egestorfern nicht locken. Santiago Aloi brachte durch kurze Pässe als Aufbauspieler Struktur ins Spiel, Quentin Fouley sorgte mit langen Bällen für clevere Seitenverlagerungen.

Rehden war das bessere Team und hätte in der 31. Minute in Führung gehen müssen. Becker setzte sich im linken Mittelfeld durch, bediente Addy-Waku Menga, der durchsteckte für Aloi. Der Argentinier stand allein vor Schöttelndreier, sein Schuss rauschte aber flach am rechten Pfosten vorbei.

Ähnlich knapp verfehlte ein abgefälschter 22-Meter-Freistoß von Fouley in der 58. Minute sein Ziel. Dann nahm sich Okoronkwo ein Herz, zog aus 25 Metern ab, sein Schuss klatsche lautstark an den rechten Pfosten (65.). Danach verflachte die Partie. „Wir waren heute sehr diszipliniert, sehr dominant“, freute sich Muzzicato: „Mich stört nur, dass wir mit unseren Chancen so fahrlässig umgegangen sind.“ Einen Trost hat der Coach aber: Sein Team ist 2019 noch immer ungeschlagen.