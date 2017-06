Darf Rehdens Co-Trainer bleiben?

M’bossa noch in der Warteschleife

Würde gern als Co-Trainer des Rehdener Regionalliga-Mannschaft weitermachen: Hugues M'bossa.

Rehden - Von Arne Flügge. In den vergangenen Monaten hatte Hugues M’bossa als Interimscoach die zweite Mannschaft des BSV Rehden in der Fußball-Bezirksliga trainiert. Nach dem Abstieg zieht sich die Mannschaft nun in die 1. Kreisklasse zurück. Allerdings ohne M’bossa.