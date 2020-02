Okoronkwo trifft auf Ex-Kollegen

Rehden – Manchmal sieht man sich schneller wieder als gedacht: Bereits am Sonntag, 16. Februar, dürfte Solomon Okoronkwo einigen Ex-Kollegen in die Arme fallen. Denn der ehemalige Stürmer des BSV Rehden wechselte nun zum HSC Hannover. Und beim Schlusslicht der Regionalliga Nord bestreiten die Rehdener ihr erstes Pflichtspiel des Jahres. Zuvor war die Partie bereits zweimal ausgefallen. Der Ex-Bundesligaspieler Okoronkwo hatte in der Saison 2018/19 das BSV-Trikot getragen, erzielte in 17 Ligaspielen zwei Tore. Seit Beginn dieser Saison war der 32-Jährige vereinslos. „Solomon ist der Box-Spieler, den wir gesucht haben. Außerdem bringt er einen beachtlichen Erfahrungsschatz mit“, betonte nun HSC-Trainer Martin Polomka auf der Vereinshomepage. wie