In der Offensive fehlt die Qualität

Rehden - Sie hatten den großen Traum vom vierten Einzug in den DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte. Doch am Ende stand den Fußballern von Regionalligist BSV Rehden nur Frust, Enttäuschung und Leere ins Gesicht geschrieben. Vor 1 100 Zuschauern in den eigenen Waldsportstätten hatten sie das Halbfinale des NFV-Pokals gegen Ligakonkurrent Lüneburger SK Hansa mit 0:2 verloren – und damit die direkte Qualifikation versemmelt. „Natürlich wollte jeder von uns gewinnen. So ein Spiel ist immer ein Highlight“, seufzte Innenverteidiger Michael Wessel: „Aber wir waren einfach nicht gefährlich genug. Ich weiß nicht, woran das liegt.“

Hinzu kamen individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten, und: „Ich bin sicher, dass die Mannschaft das Spiel gewinnen wollte, doch der Gegner hatte in der Offensive eine andere Qualität. Und die hat sich am Ende durchgesetzt“, urteilte Rehdens Trainer Wolfgang Schütte.

Kein gutes Zeugnis also für die Stürmer der Gastgeber. Sie hatten in der Tat einen rabenschwarzen Tag erwischt. Hugo Magouhi war nicht in der Lage, vorn die Bälle zu halten und festzumachen, damit die Spieler nachrücken konnten. Sulhattin Capli leistete sich zahlreiche Fehlpässe, gewann nur selten einen Zweikampf und verstolperte viele Bälle. „Wir haben nach vorn hin die letzten Bälle nicht zum Mann bekommen“, klagte Kapitän Kevin Artmann und räumte ein: „Unsere Leistung hat einfach nicht gereicht. Wenn du über 90 Minuten keine echte Torchance hast, dann ist das einfach zu wenig.“

Die Nervosität war in der Anfangsphase beiden Mannschaften noch anzumerken. Die Lüneburger pressten allerdings hoch und versuchten damit, den Spielaufbau der Rehdener zu stören. In der achten Minute hatte Lüneburg bereits die erste Torchance: Ein Schuss von Ian Prescott Claus aber wurde gerade noch von Wessel geblockt. Nach gut einer Viertelstunde wurde der BSV mutiger und kam einige Male vor das Tor der Gäste, ohne allerdings für Gefahr zu sorgen. Da stellte sich Lüneburg besser an und ging in der 43. Minute – wenn auch glücklich – mit 1:0 in Führung: Ein 16-Meter-Schuss von Lüneburgs Claus wurde noch abgefälscht. Rehdens Torwart Milos Mandic parierte den Ball zwar gerade noch, war gegen den Nachschuss aus kurzer Distanz von Gökay Isitan aber chancenlos. „Es passt zu unserer Situation, dass wir so ein dämliches Ei kassieren“, haderte Wessel.

Im Spiel nach vorn zu viel Sand im Getriebe

In der Pause nahmen sich die Rehdener dann noch einmal viel vor, obwohl der Gegentreffer zum psychlogisch ungünstigsten Zeitpunkt gefallen war. Doch weiterhin war im Spiel nach vorn zu viel Sand im Getriebe. Lüneburg verteidigte gut, Rehden fiel offensiv gar nichts ein. Und in der 61. Minute dann die spielentscheidende Szene. Nach einem katastrophalen Fehler von Rehdens Kapitän Kevin Artmann im Mittelfeld, der den Ball zu kurz nach hinten spielte, schnappte sich Claus die Kugel, ging allein auf und davon und ließ BSV-Torhüter Mandic keine Chance.

Ein Fehler, der sich abgezeichnet hatte, da das 0:1 kurz vor der Pause den BSV Rehden in eine Art Schockzustand versetzt hatte. Denn nach dem Wechsel bekamen die Rehdener kaum etwas auf den Platz, hatten kein Durchsetzungsvermögen und durften sich bei Mandic bedanken, der mit klasse Paraden eine Doppelchance der Gäste durch Patrick Pascal Eggert (56.) und Gökay Isitan (57.) zunichte gemacht hatte. „Bei einem 0:1-Rückstand hast du noch die Hoffnung, vielleicht durch einen Standard noch den Ausgleich zu schaffen“, sagte Trainer Schütte, „aber bei einem 0:2, wenn du aus dem Spiel heraus keine Möglichkeiten hast, wird es ganz schwer.“

So gingen dann beim BSV Rehden die Köpfe runter. Die Mannschaft schaffte es nicht mehr, sich noch einmal aufzubauen und kassierte am Ende auch eine verdiente Niederlage.

