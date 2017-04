Noch kein taktischer Aha-Effekt

Rehden - Im Sitzen nach vorne gebeugt, eine Hand am Kinn, in der anderen den Schreibblock haltend – seinen ersten Pflichtspieltag auf der Bank beim Fußball-Regionalligisten BSV Rehden begann Neu-Trainer Wolfgang Schütte entspannt in Denkerpose. Auch wenn sein Puls im Laufe des Spiels doch noch in die Höhe schlug, nach dem 0:2 (0:0) gegen den ETSV Weiche Flensburg gab sich der 61-Jährige wieder tiefenentspannt. „Mit der Art und Weise, wie meine Mannschaft hier heute aufgetreten ist, bin ich zufrieden“, betonte der Kriminalbeamte: „Wir haben unsere eigenen Qualitäten gezeigt, wir haben uns gegen den Tabellenzweiten nicht eingeigelt.“

Diese Denkweise, den Kopf trotz des vorletzten Tabellenplatzes weit oben zu tragen, die Brust raus zu strecken, habe er seiner Mannschaft in den letzten Tagen mit auf dem Weg gegeben; für taktische Neuerungen war in den wenigen Trainingseinheiten – schließlich war sein Vorgänger Stefan Stuckenberg erst am Montag entlassen worden – keine Zeit gewesen.

Die Gastgeber begannen daher gegen Weiche Flensburg in der gewohnten 4-2-3-1-Formation, vor allem im Rückwärtsgang funktionierte diese auch. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr kompakt gespielt, wir haben nichts zugelassen“, betonte Schütte. Vor den Gegentoren durch Fiete Sykora (53.) und Fabian Arndt (64./Foulelfmeter) „hat uns dann aber die Konzentration gefehlt“, haderte der Neu-Coach, der trotzdem bemüht war, das Positive zu betonen: „Wir sind zwar keinen Punkt weitergekommen. Aber ich glaube, dass das Team gemerkt hat, dass es etwas erreichen kann. Daher war es schon ein Schritt nach vorne für uns.“ - wie