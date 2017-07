Achtelfinale zwischen BSV Rehden und Osnabrück abgesagt

Dienstagabend wird der Platz nicht so gut aussehen - daher kann nicht gespielt werden.

Rehden - Das war definitiv zu viel Regen über den Rehdener Waldsportstätten: Dienstagmorgen sagten die Verantwortlichen des BSV Rehden das für den Abend angesetzte Niedersachsenpokal-Achtelfinale gegen den VfL Osnabrück ab.

,,Der Platz ist unbespielbar", erklärte BSV-Sportvorstand Michael Weinberg nach den lang anhaltenden Niederschlägen am Montag und in der Nacht zu Dienstag. Schon beim Abschlusstraining hatten sich erste Pfützen auf dem Rasen des Hauptplatzes gebildet.

Ein Nachholtermin für das Duell stand am Vormittag noch nicht fest, in dieser Woche dürfte es aber kaum funktionieren. Denn bereits am Freitagabend empfängt Drittligist Osnabrück den SV Wehen Wiesbaden zu seinem ersten Drittliga -Heimspiel.

