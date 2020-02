„Nie wirklich weg“

Einmal Schalke und zurück: Lewald bleibt

+ Comeback mit Tor: Jakob Lewald (hockend) ließ sich für sein 1:1 von Dino Bajric und den Kollegen feiern. Foto: ck

Oldenburg – Da war er wieder! Jakob Lewald, in den letzten drei Regionalliga-Spielen nicht mehr im Kader des BSV Rehden und danach praktisch schon bei Schalke 04 II, stand gestern in der Partie beim VfB Oldenburg plötzlich erneut im Abwehrzentrum der Schwarz-Weißen. Auch Oldenburgs Trainer Alexander Kiene hatte diese Wende in der Wechsel-Posse nicht erwartet. „Da hat Friedrich noch mal eine Überraschung aus dem Hut gezaubert“, meinte der frühere BSV-Coach. Der wiederum, Friedrich Schilling mit vollem Namen und Clubchef des BSV, wirkte erleichtert, unangenehme Gespräche hinter sich zu haben. „Mit Schalke waren wir uns einig, da gab es kein Problem“, verdeutlichte Schilling, „nur seine Berater brauchen nicht mehr nach Rehden zu kommen. Die haben bei uns Stadionverbot.“