Neuzugang Ivicic rettet Rehden das Remis

3:3 gegen Landesligist SV Hansa Friesoythe

+ Doppelpacker: Tomislav Ivicic traf gegen Friesoythe gleich zweimal. Foto: BSV Rehden

Lastrup - Neuzugang Tomislav Ivicic hat dem Fußball-Regionalligisten BSV Rehden am Mittwochabend vor einer drohenden Testspiel-Niederlage bewahrt. Der 31-jährige Mittelstürmer, zuletzt in der zweiten bosnischen Liga aktiv, traf in der Schlussphase gegen den Weser-Ems-Landesligisten SV Hansa Friesoythe gleich zweimal und rettete Rehden somit noch das 3:3-Unentschieden.