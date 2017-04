Der Nächste, bitte – Schütte übernimmt

Willkommen in Rehden! Vereinsboss Friedrich Schilling (r.) begrüßte gestern Abend in den Waldsportstätten den neuen Trainer Wolfgang Schütte, der den Regionalligisten vor dem Abstieg retten soll.

Rehden - Von Arne Flügge. Nichts ist beim BSV Rehden so sicher wie der nächste Rauswurf. Der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist setzte in Stefan Stuckenberg den nächsten Trainer vor die Tür – und blieb damit seiner Linie treu. Mittlerweile stellt Vereinsboss Friedrich Schilling aber auch das Management in Frage. Ein Anfang vielleicht, künftig nicht mehr nur den Coach für brenzlige Situationen verantwortlich zu machen. Bereits gestern präsentierten die Rehdener den Nachfolger: Wolfgang Schütte, 61 Jahre, aus Rheine, nimmt auf dem Schleudersitz beim BSV Rehden Platz.

Dass er in den Waldsportstätten bereits der 13. Trainer seit dem Regionalliga-Aufstieg 2012 ist, „davon höre ich zum ersten Mal“, sagt der Kriminalbeamte: „Ich weiß, dass ich der dritte in dieser Saison bin. Auch das ist außer Frage außergewöhnlich.“ Abgeschreckt hat ihn das ständige Trainer-Wechsel-dich-Spielchen nicht. „Damit beschäftige ich mich gar nicht. Und mich verängstigt so etwas erst recht nicht. Das sind Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Ich blicke nicht zurück, ich schaue nur nach vorn.“

Den Draht zum BSV Rehden gibt es schon lange. „Und so ist es praktisch ein gewachsener Kontakt über Jahre“, erzählt der A-Lizenzinhaber. „Ich wollte den Trainer schon mal verpflichten, doch das hat bislang nicht geklappt“, sagt Friedrich Schilling, „nun konnten wir Nägel mit Köpfen machen.“ Vor allem, weil der TuS Lingen, bei dem Schütte zuletzt bis September 2016 gearbeitet hat, in die Insolvenz ging. „Ich war jetzt frei für eine neue Aufgabe“, sagt der Trainer.

Gestern Abend leitete Schütte erstmals das Training des BSV Rehden. Zuvor hatte er zur Mannschaft gesprochen. Dabei ging es um seine Vorstellungen, Ziele und Erwartungen. „Es gibt ein klares Credo“, sagt Schütte: „Nur die Mannschaft ist wichtig. Wir müssen ein Wir-Gefühl herstellen, jeder muss für den anderen anpacken.“ Und um schlussendlich erfolgreich zu sein, müsse jeder Spieler bereit sein, für den „anderen durchs Feuer zu gehen“, machte er klar: „Es muss jedem bewusst sein, dass dieser Zusammenhalt einfach elementar ist.“

Darauf baut sich auch die Philosophie des neuen BSV-Trainers auf: „Wir müssen zur Kompaktheit finden, die Räume zustellen, um immer wieder den anderen unterstützen zu können.“ Schließlich hat der BSV Rehden noch zwei klar definierte Ziele vor Augen: den Klassenerhalt und den Einzug in den DFB-Pokal. „In beiden Fällen wird es eine enge Kiste. Die Chancen stehen jeweils Fifty-Fifty. Doch das bedeutet bei mir, dass das Glas nicht halbleer, sondern halbvoll ist.“ Für seinen Job in Rehden nimmt Schütte ziemliche Strapazen auf sich. Er bleibt in Rheine wohnen und pendelt ständig die 100 Kilometer (einfache Strecke). Wird das auf Dauer nicht zu stressig? Nein, sagt der 61-Jährige. Und verweist auf seine dreijährige Trainerzeit bei Concordia Ihrhove: „Das waren sogar 130 Kilometer. Das belastet mich nicht.“ Zudem gehe er bald in Pension, „und dann habe ich ausreichend Zeit, um mich intensiv um einen Trainerjob zu kümmern.“

Der Coach bekommt einen Vertrag bis Ende Juni 2018 – für die Regionalliga und die Oberliga. Ob er den erfüllen darf, ist angesichts der Erfahrungen aus den letzten Jahren eher fraglich und bleibt abzuwarten. Wie auch immer. Schilling ist froh, dass es mit einer Verpflichtung Schüttes geklappt hat. „Er hat eine klare Ansprache, Linie und ist ein selbstbewusster Trainer“, sagt der 65-Jährige. Selbstbewusstsein ist für einen Trainer in Rehden eine Grundvoraussetzung . . .