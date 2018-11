Muzzicatos Urteil ernüchternd

Mohammed Salifou traf in der Schlussminute zum 1:5 – kein wirklicher Trost für den BSV Rehden in Norderstedt. - Foto: Krüger

Norderstedt - Benedetto Muzzicato bemühte sich gar nicht erst um Ausflüchte oder Entschuldigungen. Die gestrige 1:5 (0:5)-Schlappe beim personell arg gebeutelten Regionalliga-Konkurrenten Eintracht Norderstedt bezeichnete der Trainer des BSV Rehden als „absolut verdient“, den Platzverweis gegen seinen Innenverteidiger Augusto Canzian da Silva als „klare Rote Karte“, und die Tabelle lüge ebenfalls nicht: „Wir stehen zu Recht da unten“, urteilte der Trainer des Tabellen-Drittletzten.

Zugute hielt er seinen Fußballern: „Sie wollten ja alle. Jeder hat sich reingehauen, ist gerannt und in die Zweikämpfe gegangen.“ Aber dies, folgerte der 40-Jährige, „ist gleichzeitig das Traurige: Entweder brauchen die Jungs noch, um in der Regionalliga anzukommen – oder es reicht für sie nicht mehr in dieser Klasse.“

Dabei hatte ihn die intensive Trainingswoche so optimistisch gestimmt. Doch direkt nach dem Anpfiff sah er Ballverluste, Fehlpässe – und kurz darauf das 1:0 für Norderstedt: Jan Lüneburg nahm eine Vorlage von Tafun Can mit der Brust an und überlupfte BSV-Torwart Rico Sygo (4.). Zwei Minuten später leistete sich da Silva an der Mittellinie einen Ellbogencheck gegen Lüneburg und sah die Rote Karte. „Das war unglaublich dumm“, schimpfte Muzzicato, nahm die Entschuldigung des Innenverteidigers an, der hinterher für seinen Blackout um Verzeihung bat.

Doch die sich nun bietenden Lücken vermochte dieses Sorry nicht zu stopfen. „Wir haben danach noch unglaublich tolle Tore gesehen“, musste Rehdens Trainer in Erinnerung an Nico Meiens 2:0 per Drehschuss aus 16 Metern in den Knick (13.) und Meiens zweiten Streich mit einem satten Wumms aus elf Metern (16.) anerkennen. Muzzicato versuchte, seine dezimierte Abwehr zu stabilisieren, opferte Stürmer Solomon Okoronkwo für Defensivmann Robin Janowsky – doch noch vor der Pause gelang Jan Lüneburg nach einem Einwurf von Felix Drinkuth sein zweiter Treffer (39.), und Drinkuth schloss ein gewonnenes Laufduell gegen Michael Hohnstedt mit dem 5:0 ab (41.). „Bei den Gegentoren hat uns die Schnelligkeit von Kevin Kalinowski gefehlt“, trauerte Muzzicato seinem gelbgesperrten Abwehr-Alllrounder hinterher.

Doch daran allein lag es nicht. Trotz fünf verletzter Stammspieler „hatte Norderstedt immer noch Klasse-Fußballer in seinen Reihen“, urteilte der A-Lizenz-Inhaber: Die Platzherren verlagerten stets klug das Spiel und machten die Wege für die in Unterzahl um Schadensbegrenzung bemühten Gäste breit. „Dadurch sah das für uns noch unglücklicher aus“, verdeutlichte Muzzicato: Hätte die Mannschaft seines Kollegen Dirk Heyne im zweiten Durchgang so weitergespielt, „hätten wir heute wohl acht Dinger bekommen“. Weil die Gastgeber angesichts des Zwischenstands aber fast zwangsläufig einen Gang zurückschalteten, kamen die Schwarz-Weißen etwas besser in die Partie. Der eingewechselte Nnaemeka Anyamele hatte die Chance zum Ehrentreffer, leitete diesen dann aber in der Schlussminute ein: Er hängte Marcus Coffie ab, legte den Ball quer in die Mitte – und dort schob ihn Mohammed Salifou aus kurzer Distanz zum 1:5 ein. „Solche Tore geben eigentlich die Art wieder, wie wir spielen wollen“, schilderte Muzzicato, „aber insgesamt waren wir vorn wieder zu harmlos.“ - ck