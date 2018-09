Muzzicato peilt die Auswärtswende an

Rehdens Trainer Benedetto Muzzicato ist ein Freund der Rotation – doch Shinji Yamada (l.) spielt eigentlich immer. Der Japaner stand in allen elf Regionalliga-Spielen in der Startelf. - Foto: Wiechert

Rehden - Deutliche Worte wirken manchmal Wunder. Nach dem 0:1 beim FC St. Pauli II nahm sich Benedetto Muzzicato seinen Stürmer Addy-Waku Menga zur Brust. „Wir hatten ein etwas ernsteres Gespräch“, verrät der Trainer des BSV Rehden: „Ich habe ihm klar gesagt, dass er jetzt liefern muss, dass es nun mal Zeit wird.“ Sechs Tage später führte Menga – bis dahin torlos – sein Team mit einem Doppelpack zum 2:1 gegen Hannover 96 II. Damit ist ein Knoten gelöst. Und der nächste soll im Regionalliga-Spiel beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder (heute/19.00 Uhr) entwirrt werden.

Denn die Auswärtsbilanz der Schwarz-Weißen ist mehr als ernüchternd: fünf Spiele, fünf Niederlagen. „Wir müssen jetzt zeigen, dass es auch auswärts geht“, fordert Muzzicato. Die Integration der 19 Neuzugänge schreite voran: „Ich merke im Training, dass jede Einheit die Spieler näher zusammenbringt.“

Heute wartet eine schwere Aufgabe. In fünf Heim-Partien gab es für die Egestorfer vier Siege und ein Remis. „Sie sind ein unangehmer Gegner“, betont daher Rehdens Trainer. Wenngleich er auch weiß, dass Egestorf im Sommer einiges an Qualität eingebüßt hat. So stürmt Hendrik Weydandt mittlerweile für Hannover 96, Ex-Profi Björn Lindemann räumt für den SSV Jeddeloh im Mittelfeld ab, Routinier Jan Baßler hat seine Karriere beendet.

Klasse ist jedoch immer noch vorhanden. Dominik Behnsen, der im Vorjahr noch häufig im defensiven Mittelfeld agierte, findet sich derzeit häufig als Mittelstürmer wieder, hat bereits drei Saisontore auf dem Konto. Und auch Niklas Teichgräber müssen die Rehdener auf dem Zettel haben. Der Linksverteidiger hat drei Treffer aufgelegt, einen selbst erzielt.

Auf der rechten Außenbahn dürfte also viel Arbeit auf Shinji Yamada warten. Allerdings hat der Japaner gezeigt, dass auf ihn Verlass ist. Der Neuzugang ist eine der positiven Überraschungen beim BSV. Der 24-Jährige (zwei Tore) verpasste noch kein Liga-Spiel.

Tim Rieckhof stand 463 Minuten weniger auf dem Platz. Doch beim 2:1 gegen Hannover betrieb er als Joker mit zwei Vorlagen Eigenwerbung für einen Startelfeinsatz. Muzzicato lobt die Offensivstärke des 24-Jährigen: „Wenn er ins Laufen kommt, ist er nur schwer zu stoppen.“ Allerdings habe Außenbahnspieler Rieckhof noch taktischen Nachholbedarf. „Das wird aber immer besser“, sagt der seit gestern 40-jährige BSV-Trainer.

Ob Rieckhof gegen Egestorf in der Startelf stehen wird, ist kaum vorhersehbar. Muzzicato ist ein Freund der Rotation: „Ich glaube, dass man so die Spannung gut aufrechterhalten kann.“ Doch egal, wer heute für Rehden randarf, Motivationsprobleme sollte es nicht geben. Schließlich steht bereits am Mittwoch das Highlight im Niedersachsenpokal-Viertelfinale gegen den Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück an. „Die Jungs können sich für dieses Spiel qualifizieren“, sagt Muzzicato. Doch allein die Begegnung in Egestorf biete genügend Anreize: „Mit einem Sieg könnten wir uns nach oben katapultieren. Mit 14 Punkten sähe alles schon wieder ganz anders aus.“ - wie