SV Meppen ist Super-Joker des BSV Rehden - Klassenerhalt!

Meppen - Bei Spielern und Verantwortlichen des BSV Rehden mussten am Mittwochabend sicherlich einige Fingernägel dran glauben – letztlich hat sich das Zittern aber gelohnt.

Denn die Fußballer des SV Meppen setzten sich im Relegations-Rückspiel gegen den SV Waldhof Mannheim nach Elfmeter-Schießen mit 4:3 durch – steigen damit in die 3. Liga auf. Und Rehden bleibt dadurch Regionalligist!

Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schütte war eigentlich bereits am 11. Mai sportlich abgestiegen, weil sie die drei regulären Abstiegsplätze der Regionalliga nicht mehr verlassen konnte.

Doch weil der SV Werder Bremen II noch den Klassenerhalt in der 3. Liga schaffte, und der SV Meppen nun auch in ebendiese aufsteigt, reicht den Rehdenern der 16. Tabellenplatz aus, um auch 2017/18 in der vierthöchsten Spielklasse an den Start gehen zu dürfen.

