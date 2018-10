Mengas magischer Moment

Traumtor bei Rehdens 1:0-Sieg in Egestorf / „Man muss auch mal Glück haben“

+ Mann des Abends: Addy-Waku Menga besorgte Rehden mit einem herrlichen Treffer drei Punkte in Egestorf. - Foto: Krüger

egestorf - Der Gesang klang etwas schräg, aber der Mann des Abends wird sich trotzdem darüber gefreut haben. „Addy-Waku Menga, oh, oh, oh, oh oh“ erschallte es am Mittwoch um kurz vor neun Uhr auf der Sportanlage des Fußball-Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf-Langreder – rhythmisch angelehnt an den 80er-Jahre-Hit „Vamos a la playa“. Die Huldigungen hatte sich der 35-jährige Stürmer des BSV Rehden redlich verdient. Mit einem „Mega-Tor“ (Trainer Benedetto Muzzicato) war Menga der Matchwinner beim wichtigen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg, durch den der BSV vom 16. auf den 14. Platz kletterte.