Marko Stojanovic rettet Rehden

Aus Delmenhorst berichtet Cord Krüger

DELMENHORST - Am Ende musste es der Älteste richten: Addy-Waku Menga legte sich gestern Abend als letzter Schütze des Elfmeterschießens beim SV Atlas Delmenhorst den Ball auf den Punkt, guckte kurz – und ballerte die Kugel zum 8:7 (3:3/1:3) des BSV Rehden unter den Querbalken. Der favorisierte Regionalligist hatte sich mit einem Kraftakt beim starken Oberliga-Aufsteiger ins Achtelfinale des Niedersachsenpokals gerettet, hat dort am Dienstag ab 19 Uhr Heimrecht gegen Drittligist VfL Osnabrück – und Menga strahlte: „Nein, nervös war ich nicht – in meinem Alter“, versicherte der 33-Jährige: „Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft, was sie in der zweiten Halbzeit geleistet hat.“ Die erste Hälfte verschwieg er lieber – „denn da waren wir immer einen Schritt zu spät“, monierte BSV-Trainer Wolfgang Schütte.

Dabei hatte Rehden vor 1 400 Zuschauern zunächst alles unter Kontrolle. Bei einem Freistoß von Viktor Pekrul hätte der aufgerückte Innenverteidiger Michael Wessel einen Elfmeter bekommen können, doch der Stoß von Mark Spohler blieb ungesühnt (3.). Die erste große Chance vergab Corvin Behrens nach einer Flanke von Linksverteidiger Robin Janowsky, als er Menga anschoss (7.) Atlas’ erster Angriff hingegen brachte sofort das 1:0: Patrick Degen setzte sich auf der linken Seite durch, tanzte den nach einer Rippenprellung noch am Morgen behandelten BSV-Schlussmann Philip Faderl aus und drosch ins kurze Eck. Da half selbst die versuchte „Parade“ von BSV-Innenverteidiger Kevin Njie (sah für dieses Handspiel Gelb) nichts mehr (12.).

Nun übernahm der SVA das Zepter und hatte in den 120 Sekunden nach der Führung noch zwei gute Möglichkeiten durch Degen und Lars Scholz. Doch erst in der 24. Minute stand es 2:0: Ecke durch Scholz, langes Gestocher im Fünfmeterraum kurz vor Faderl, und Stefan Bruns schob die Kugel über die Linie. „Auch da haben wir natürlich nicht konsequent in der Defensive gearbeitet“, kritisierte Schütte. Rehden reagierte mit einem 18-Meter-Schuss von Menga aus vollem Lauf, den Delmenhorsts Torwart David Lohmann ebenso über den Querbalken lenkte (26.) wie eine verunglückte Pekrul-Hereingabe (27.). Anschließend waren wieder die unheimlich früh anlaufenden Gastgeber dran – mit einem flinken Scholz-Solo über rechts, dem Querpass auf Marco Prießner – und der ließ sich freistehend das 3:0 nicht nehmen (30.). „Wir wussten um ihre schnellen Leute, haben uns aber trotzdem so auskontern lassen“, seufzte Offensivmann Marko Stojanovic.

Immerhin gelang dem Favoriten eine Minute vor der Pause noch das 1:3, „und das war ungeheuer wichtig“, unterstrich der BSV-Coach: Stojanovic schickte Menga steil, der legte nach einem Sprint quer auf Abdullah Dogan – und der Neuzugang von Werder Bremen II musste nur den Fuß hinhalten. Es war Dogans letzte Szene, denn zur Pause opferte ihn Schütte für Hugo Magouhi als zweiten Stürmer. Zeitgleich kam Lennart Madroch für Kevin Artmann, dessen Ballkontakte sich dank der Sonderbewachung durch Nick Köster ziemlich im Rahmen hielten. „Es ist immer schwer, wenn man so einen – im positiven Sinn – fiesen Gegenspieler hat“, wusste Schütte.

In der neuen Konstellation vergab Menga nach feinem Behrens-Pass in den Rücken der Atlas-Abwehr die erste Gelegenheit (knapp drüber/56.), so dass eine Standardsituation zum Anschlusstreffer herhalten musste: Stojanovic nahm 17 Meter halblinks vor dem Tor Maß und donnerte den Ball ins lange Eck (68.). Wiederum der Neuzugang aus Wiedenbrück verwertete ein Magouhi-Zuspiel per Flachschuss zum Ausgleich (73.) – alles wieder offen! „Die beiden Tore waren natürlich gut für mich, aber das ganze Team hat nach der Pause Gas gegeben – und ich bin stark angespielt worden“, urteilte Rehdens Retter später.

Doch beide Seiten fanden sich nun offenbar mit dem Elfmeterschießen ab, in dem alle fünf Rehdener Schützen trafen – Michael Wessel, Behrens und Stojanovic jeweils platziert rechts, Kai Bastian Evers und Menga oben links. Auf Seiten des aufopferungsvoll kämpfenden SVA schoss lediglich Patrick Degen drüber – und dürfte damit der traurigste Mann unter den 1 400 Augenzeugen dieses Fußball-Krimis gewesen sein.