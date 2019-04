„Lübeck wird es hier sehr schwer haben“

Rehden empfängt den VfB – beide sind 2019 noch unbesiegt / Vier Fragezeichen beim BSV

+ Gute Startelf-Chancen: Rehdens Solomon Okoronkwo bekam ein Trainerlob. Foto: wiechert

Rehden – So richtig lange ist Benedetto Muzzicato noch nicht im Herren-Trainer-Geschäft. Vier Jahre sind es in etwa, in denen der 40-Jährige erst den FC Oberneuland, dann den TB Uphusen betreute. Und seit dem 24. September 2017 hat er das Sagen beim Fußball-Regionalligisten BSV Rehden. In dieser Zeit sind in den unterschiedlichen Clubs, vor allem auch in seinem aktuellen, viele Spieler gekommen und gegangen. Und nun, kurz vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten VfB Lübeck (Samstag, 15.00 Uhr), kommt das dicke Lob für den momentanen Kader. „Es macht riesigen Spaß. Das ist die beste Mannschaft, die ich bisher im Herrenbereich trainiert habe“, schwärmt Muzzicato: „Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist.“ Klingt schon so! Umso härter dürfte es für ihn werden, wenn er den BSV am Saisonende verlässt – aber das hat er selbst so entschieden.