Leidenschaft und Patzer – 2:2

REHDEN - Von Arne Flügge. Biss, Einsatzwillen, Kampf – das alles stimmte von der ersten bis zur letzten Minute. Doch durch erneut haarsträubende individuelle Fehler in der Defensive brachte sich Fußball-Regionalligist BSV Rehden gestern Abend vor rund 350 Zuschauern in den Waldsportstätten selbst um die Früchte der Arbeit. Im Nachholspiel musste sich die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schütte gegen den VfB Oldenburg trotz einer 2:0-Führung am Ende mit einem 2:2 (2:1) begnügen und tritt im Abstiegskampf damit weiter auf der Stelle.

„Wir haben uns heute einfach nicht belohnt“, seufzte Schütte, „die Mannschaft hat kämpferisch alles gegeben, da kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Aber wenn du 2:0 in Führung liegst, musst du die drei Punkte eigentlich behalten.“ Dass dies nicht der Fall war, führte der Coach auf die allgemeine Verunsicherung im Team zurück: „Sicherheit und Leichtigkeit kommen eben nur mit Erfolgen. Und davon haben wir zuletzt ja nicht gerade viele gehabt.“

Dennoch: Rehden zeigte nach der enttäuschenden Leistung beim 0:2 im NFV-Pokalhalbfinale gegen Lüneburg die angekündigte und von Schütte geforderte Reaktion. Und in der achten Minute wäre fast schon das 1:0 gefallen, doch nach einer Hereingabe von Kevin Artmann schaufelte der seit Wochen glücklose Hugo Magouhi den Ball freistehend aus drei Metern drüber.

Es entwickelte sich ein Spiel, das beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollten. Taktische Fesseln wurden gar nicht erst angelegt, die Visiere dagegen hochgeklappt. Nach 20 Minute durfte BSV-Keeper Milos Mandic erstmals seine ganze Klasse zeigen, als er einen Schuss von Christopher Kramer per Fußabwehr glänzend parierte.

Fast im Gegenzug die Rehdener Führung: Corvin Behrens drang in halblinker Position in den Strafraum ein, setzte sich gegen Oldenburgs Manndecker Muhittin Bastürk durch und setzte den Ball im Fallen flach ins lange Eck. In der 33. Minute sogar das 2:0 für die Hausherren: Maciej Zieba passte von links flach in den Strafraum, Artmann schlug zunächst noch über den Ball, den Magouhi dann aber freistehend über die Linie drückte.

War das die Vorentscheidung? Nein, denn nach dieser komfortablen Führung wirkte der BSV Rehden plötzlich nervös und defensiv nicht mehr geordnet. Hinzu kam ein katastrophaler Rückpass von Kresimir Matovina genau in den Lauf von Kramer. Oldenburgs Torjäger bedankte sich und ließ Mandic keine Chance – 2:1 (41.). „Solche Fehler dürfen uns einfach nicht passieren“, ärgerte sich Trainer Schütte, „das wird immer brutal bestraft.“ Und Mittelfeldspieler Kai Bastian Evers ergänzte: „Es ist verdammt bitter, dass wir den Gegner immer wieder zu solchen Toren einladen.“ Zur Erinnerung: Im Pokalspiel gegen Lüneburg war Artmann so ein Patzer unterlaufen.

Plötzlich war sie wieder da, die völlige Verunsicherung. Und Rehden hatte Glück, nicht vor der Pause noch den Ausgleich zu kassieren. Der fiel sieben Minuten nach Wiederanpfiff, als sich der Ex-Rehdener Thorsten Tönnies und Kramer ungehindert durch die BSV-Deckung kombinieren durften, und Leon Lingerski mit einem satten Linksschuss flach ins lange Eck zum 2:2 vollstreckte.

Nun drohte die Partie komplett zu kippen. Die Gastgeber waren zwar weiter bemüht, nach vorn zu spielen, blieben dabei aber zunächst noch zu ungefährlich oder leisteten sich im Aufbauspiel Abspielfehler, die Oldenburg durch schnelles Umschalten immer wieder gefährlich werden ließ.

Erst nach gut einer Stunde befreite sich das Schütte-Team aus der Umklammerung, und es entwickelte sich nun wieder ein Spiel, das von Kampf, Einsatz und einigen gute Möglichkeiten hüben wie drüben geprägt war. So lenkte Mandic ein Tönnies-Geschoss über den Querbalken (67.), bevor Magouhi sich den Ball nach einem Zauberpass des starken Patrick-Emanuel Papachristodoulou viel zu weit vorlegte, um noch gezielt zum Abschluss zu kommen oder den mitgelaufenen Zieba zu bedienen. „Das war eine richtig gute Chance“, seufzte Trainer Schütte.

Auf der anderen Seite blockte Michael Wessel VfB-Kapitän Tönnies gerade noch in allerhöchster Not (78.), ehe Kramer die gesamte Rehdener Defensive düpierte, Mandic ausspielte, sich den Ball aber dabei zu weit vorlegte (81.). Riesenglück für die Hausherren, für die Artmann die letzte Chance des Spiels hatte, aber aus rund zwölf Metern an VfB-Keeper Jannik Wetzel scheiterte (90.+1).