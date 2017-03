Leichtes Aufatmen dank Bingöl

REHDEN - Von Cord Krüger. Die miese Wintervorbereitung, das große Lazarett, die heftigen Schlappen in den ersten drei Regionalliga-Partien – das alles hatte bei Stefan Stuckenberg Spuren hinterlassen. „Wir haben in den letzten Wochen einiges erlebt und reichlich auf die Schnauze gekriegt“, mahnte der Trainer des BSV Rehden nach dem 2:0 (2:0)-Sieg im Kellerduell über Schlusslicht SV Eichede mit versteinerter Miene: „Von daher sollen wir jetzt erstmal froh über dieses Ergebnis sein.“ Dass es bei drei Alumininum-Treffern seiner Mannschaft durchaus hätte höher ausfallen können, wusste zwar auch der 56-Jährige. „Aber wir sollten nicht in Euphorie verfallen.“ Nur zu gut ahnt Stuckenberg, dass auf seinen Drittletzten noch andere Gegner zukommen als der vom Samstag. Trotzdem sah er Fortschritte.

„Wir hatten einigermaßen Struktur in unserem Spiel“, analysierte der A-Lizenz-Inhaber. Vor allem jedoch freute er sich, „wie wir als Team aufgetreten sind: Jeder ist für den anderen eingetreten, und zwei, drei Jungs, die nach Verletzungen längst noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sein können, sind über ihre Grenzen gegangen.“

Selbst einer, der bisher nie fehlte, spürte das hart umkämpfte Kellerduell auf schwerem Boden nach 90 Minuten in den Knochen: „Am Ende wurde ich von Sekunde zu Sekunde kaputter“, räumte Serdar Bingöl ein: „Wir standen zum Schluss ja immer tiefer, und das war auf diesem Platz nicht einfach.“

Vielleicht auch ein Tribut ans hohe Pensum der ersten Hälfte, das die Platzherren vor 250 Zuschauern in den Waldsportstätten an den Tag legten. Stuckenberg hatte eine kompaktere 4-3-2-1-Formation in dieses Duell geschickt, um – anders als beim 0:6 eine Woche zuvor beim HSV II – ein dichteres Zentrum zu haben. „Diesmal hat es geklappt. Und unsere zwei Außenspieler, also Gazi Siala und ich, sollten früh rausrücken“, schilderte Rechtsaußen Bingöl: „Das alles ging auf. Ein perfekter Tag.“

Besonders für ihn! Erst verwertete der ehemalige türkische U 18-Nationalspieler einen feinen Pass von Kevin Artmann und zog aus 20 Metern zum 1:0 ab (20.), dann nahm er in Minute 31 einen eleganten Diagonalball von Kai Bastian Evers auf und bediente Hugo Magouhi. Der Stürmer hängte Petrik Krajinovic und Nico Fischer ab, umkurvte Schlussmann Julian Barkmann und schoss sein erstes Tor seit dem 24. September. „Bei beiden Gegentreffern haben wir das nicht gut verteidigt“, monierte Eichedes Trainer Martin Steinbek: „Ganz offensichtlich wollte meine Mannschaft zu viel und hat viel zu hektisch agiert.“

Doch der Zwischenstand zu dieser Zeit war hochverdient. Denn zuvor hatte Artmann einen 17-Meter-Freistoß ans Lattenkreuz gehämmert (13.), und dem Schuss Maciej Ziebas aus spitzem Winkel war nur die Hacke von SVE-Innenverteidiger Matthias Petzschke im Weg (17.). Aber mit der komfortablen Führung ließen sich die Schwarz-Weißen zu sehr einschnüren. Torwart Milos Mandic in seinem ersten Spiel nach abgesessener Rotsperre drehte einen Schuss von Evgenij Bieche um den Pfosten und rettete erneut gegen den Stürmer (41.), so dass es mit dem 2:0 in die Kabine ging.

Direkt nach Wiederanpfiff prüfte Artmann den Querbalken auf dessen Festigkeit – und Mandic wurde ein wenig unruhig: „Wenn wir da das dritte Tor machen, ist der Sack mit Sicherheit zu“, haderte Rehdens Nummer eins. Damit meinte er auch Ziebas feinen Doppelpass mit Artmann und den letzten Ball, den der Pole nicht an Barkmann vorbei brachte (48.). Den Anschlusstreffer verhinderte Mandic spektakulär, als er eine Direktabnahme von Eudel Silva Monteiro entgegen seiner Laufrichtung noch unter sich begrub (62.). „Ansonsten ist ja nicht viel passiert, weil wir mit Micha und Jeff heute zwei Felsen in der Innenverteidigung hatten“, lobte Mandic seine Vorderleute Michael Wessel und Jeff Gyasi.

Trotzdem hielt sich die Spannung, weil Zieba eine Viertelstunde vor Schluss die dickste Chance ausließ, als er nach starkem Einsatz Magouhis freistehend abzog – allerdings nur den Pfosten traf (75.). „Am Ende hatte Eichede noch ein paar Aktionen. Das kann passieren, wenn einem die Kraft ausgeht“, meinte Bingöl.

Also wünscht sich Mandic ein paar Körner mehr bis zum nächsten Auftritt am Samstag bei Hannover 96 II: „Dass es bei dieser Tabellenkonstellation heute ein optisches Highlight geben würde, hat keiner erwartet, hier zählten nur die Punkte. Aber auf Hannover sollten wir jetzt mit mehr Selbstvertrauen hinarbeiten. Wenn nun noch die Platzverhältnisse besser werden, können wir im Training mehr Sicherheit in die Abläufe reinbringen.“