Kürble und Reinking wagen den sehr, sehr großen Schritt

Rehden - Friedrich Schilling muss selbst schmunzeln. Der Vorsitzende des BSV Rehden weiß, dass die jüngsten Neuverpflichtungen mit den ursprünglichen Zielsetzungen des Regionalligisten, auf Talente aus der Region zu setzen, nicht mehr viel gemein hatten. „Unsere Wintertransfers kamen aus der halben Welt, aber jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen, junge Leute von hier in den Kader der ersten Mannschaft einzubauen“, schilderte Schilling. Mit Blick auf Wechsel im Sommer sei das einfacher als jetzt im Winter – und deshalb sollen zur neuen Serie zwei Nachwuchs-Hoffnungen aus eigenen Reihen den Sprung in den Kader der Ersten schaffen: Philip Kürble und Kevin Reinking.

Beide spielen derzeit noch in der U 19 des JFV RWD (Rehden-Wetschen-Diepholz) in der A-Jugend-Niedersachsenliga. „Mit der wollen wir jetzt noch versuchen, die Saison auf dem dritten Platz zu beenden“, sagt Reinking. Der 19-Jährige kommt aus Barver, spielt aber schon in der Rehdener Jugend, „so lange ich laufen kann“. Der offensive Mittelfeldmann unterschrieb ebenso einen Zweijahresvertrag wie Kollege Kürble, der erst 18 Jahre jung ist und im rechten Mittelfeld zu den Leistungsträgern der A-Jugend zählt. Er begann als Vierjähriger, bei der SG Diepholz das Fußball-Einmaleins zu lernen. Vor einigen Jahren wechselte er nach Rehden.

Großartige Bedenken vor dem hohen Aufwand mit fünf Trainingseinheiten pro Woche und weiten Auswärtsfahrten haben die beiden Youngster nicht: „Wir trainieren ja jetzt schon dreimal pro Woche“, schildert Kürble, der nach seinem Kreuzband-Anriss im Herbst nach der Winterpause wieder in der JFV-Offensive wirbelt.

Ab Sommer wollen beide nun den nächsten Schritt gehen. RWD-Vorsitzender Patrick Roland Kürble freut sich über das Angebot für die zwei Talente – ein bisschen mehr aber natürlich für Sohnemann Philip. „Es war uns wichtig, dass sie Zwei-Jahres-Verträge bekommen – damit sollte die Langfristigkeit und das Ziel, sich weiterzuentwickeln, dokumentiert werden“, schilderte der JFV-Boss.

Schilling lobte Kürbles Arbeit in dem erst seit sechs Jahren bestehenden JFV: „Er hat als Vorsitzender wirklich großartige Arbeit geleistet und mit den Trainern und Spielern sowohl die A- als auch die B-Jugend in der Niedersachsenliga etabliert. Und weil die U19 oben mit dabei ist, wollen wir jetzt versuchen, diese jungen Leute einzubauen – ob wir nun in der kommenden Saison in der Regionalliga oder Oberliga spielen.“

Schilling betonte, dass sich am Ziel der Ausrichtung auf Spieler aus der Region nichts verändert habe: „Aber das konnte nicht von heute auf morgen gehen, sondern muss langfristig geschehen.“

ck