Krasniqi knipst doppelt – 3:1

Rehden besiegt Düsseldorf II im Test / Yamada verletzt

+ Traf zum 1:0: Josip Tomic.

Rehden – Heiner Backhaus erkannte am Samstag einige Fortschritte. „Das war ein gutes Spiel von uns“, bilanzierte der Trainer des BSV Rehden nach dem 3:1 (3:0)-Heimsieg seines Nord-Regionalligisten im Test gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf aus der Fußball-Regionalliga West: „In den ersten Minuten hatten wir unsere Probleme, weil Düsseldorf es auch gut gemacht hat. Aber danach haben wir viel von dem umgesetzt, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben.“ Als Beispiele nannte der BSV-Coach schnelles Umschalten und Pässe in die Tiefe: „Das war Power-Fußball.“