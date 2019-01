Kovacevic gibt ordentliches Debüt

Rehden verliert Test gegen SC Verl 0:4 / Anyamele sieht Rote Karte

+ Gab in Rheda-Wiedenbrück ein gutes Debüt auf der Sechs: Rehdens Neuzugang Miroslav Kovacevic (M.). Foto: Vogler

Rheda-Wiedenbrück - 17 Akteure eingesetzt, darunter auch sechs Testspieler: Fußball-Regionalligist BSV Rehden verlor am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Rheda-Wiedenbrück gegen den SC Verl, Tabellenzehnter der Regionalliga West, mit 0:4 (0:2). „Wir wollen das Ergebnis nicht überbewerten“, unterstrich Rehdens Trainer Benedetto Muzzicato, der auf mehrere Leistungsträger verzichtete. Er ärgerte sich vielmehr über den frühen Platzverweis von Nnaemeka Anyamele, der in der 36. Minute nachgetreten hatte und vom Schiedsrichter die Rote Karte sah: „Die Tätlichkeit war eine Katastrophe.“