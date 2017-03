Der knabbernde Eichkater

Aus Hannover berichtet Arne Flügge

HANNOVER - Der Rasen fast komplett umgepflügt, kaum noch ein sauberer Fleck auf der Kleidung, Dreckspritzer im Gesicht, gehalten von klebrigem Schweiß. Kein Spieler ist ungeschoren davon gekommen. Es sind dies die Spuren einen hochintensiven Spiels, das sich Fußball-Regionalligist BSV Rehden am Samstag bei Hannover 96 II geliefert hat. Und an den relativ glücklichen Mienen der Protagonisten ist zu erkennen, dass die Mannschaft von Trainer Stefan Stuckenberg im Abstiegskampf etwas mitnimmt. 1:1 (1:1) heißt es am Ende. „Es war ein geiler Fight“, strahlt Rehdens Mittelfeldspieler Corvin Behrens, der ein ganz großes Spiel machte.

Coach Stuckenberg war mit dem Remis zufrieden. „Das war von meiner Mannschaft heute kämpferisch absolut überzeugend. Wenn wir diese Einstellung und diesen Willen jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen, bin ich überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen werden.“

Da ist natürlich der Klassenerhalt. Und da ist ein Punkt auswärts schon sehr wertvoll. Natürlich wäre der 56-Jährige gerne mit drei Zählern wieder nach Hause gefahren, denn Rehden hatte ein Chancenplus, war allerdings noch nicht in der Lage, nach schnellem Umschalten zielgerichtet und auch effektiv nach vorn zu spielen. Die Gäste blieben – vor allem nach der Pause – nach starken Ball-eroberungen immer wieder zu schnell hängen. „Wir hätten so manche Situation mit mehr Ruhe und Übersicht ausspielen müssen, dann wären wir sicherlich auch zu einem weiteren Torerfolg gekommen“, mutmaßte Stuckenberg, „ein Sieg hier wäre nicht unmöglich gewesen.“ Doch auch dieser Punkt könne in der Endabrechnung wichtig sein. „Mühsam ernährt sich der Eichkater, und wir knabbern uns so langsam ran“, schmunzelte der Diplomsportlehrer. Und seine Spieler seien auch gewillt, sich durch den Abstiegskampf zu beißen und diese harte Nuss zu knacken.

Denn der BSV Rehden begann gleich sehr konzentriert, presste hoch und zwang den Gegner damit immer wieder zu leichten Fehlern. „Nach drei Spielen in einer Woche hat uns auch etwas die Substanz gefehlt“, urteilte 96-Trainer Mike Barten, „die Jungs haben sich ziemlich schwergetan. Insgesamt haben wir zu viel zugelassen.“ Zumal die Gäste auch im Mittelfeld keinen Zweikampf verloren gaben, sich die Bälle holten. Und so eine Balleroberung führte in der 13. Minute zum Rehdener 1:0: Kai Bastian Evers holte sich die Kugel, spielte zentral auf Kevin Artmann. Der Kapitän bediente auf der linken Seite Maceij Zieba. Der Pole wollte ins Eins-gegen-eins gehen, als Kresimir Matovina ihn hinterlief, Zieba herrlich durchsteckte und Matovina mit einem strammen Schuss ins lange Eck vollstreckte. „Ein richtig tolles Tor“, jubelte Rehdens Sportvorstand Michael Weinberg.

Während Artmann (18.) und auch Viktor Pekrul (21.) mit ihren Bemühungen kein Glück hatten, fiel in der 28. Minute wie aus heiterem Himmel das 1:1. Die Rehdener bekamen den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone, dann gab’s auch noch ein Missverständnis zwischen Keeper Milos Mandic sowie Michael Wessel – und Tim Weissmann köpfte zum Ausgleich ein. Ein Tor der Marke „darf nicht fallen“.

Dennoch ließ sich der BSV Rehden davon nicht aus der Ruhe bringen, zog weiter sein Spiel durch und wäre kurz vor der Pause auch fast belohnt worden. Wenn da nicht Marko Maric gewesen wäre. Mit einer Glanzparade entschärfte Hannovers Keeper zunächst einen Kopfball von Wessel (39.), ehe er 60 Sekunden später einen Schuss von Gazi Siala abwehrte. „Da kann unsere Führung fallen“, seufzte Trainer Stuckenberg.

Nach dem Wechsel war die Begegnung dann ausgeglichener. Kampf pur auf beiden Seiten mit ein, zwei guten Möglichkeiten hüben wie drüben. Den Lucky Punch aber vermochte keiner mehr zu setzen.