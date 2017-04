Die kleine Chance auf ein Hintertürchen

Rehden - Die direkte Qualifikation für die erste DFB-Pokalhauptrunde ist für den BSV Rehden nach der 0:2-Pleite gegen Lüneburg futsch. Dafür hätte die Mannschaft ins NFV-Pokalfinale einziehen müssen. Lüneburg darf sich nun auf die Bayern oder Borussia Dortmund freuen.

Allerdings könnte auch der BSV Rehden noch durch die Hintertür in den DFB-Pokal einziehen. Doch dafür muss Drittligist VfL Osnabrück mitspielen. Sollte Osnabrück morgen das zweite Halbfinalspiel gegen Oberligist Arminia Hannover gewinnen, wären die Osnabrücker und Lüneburg im Endspiel des NFV-Cups und damit beide für den DFB-Pokal qualifiziert. Nun kann sich Osnabrück aber noch als Drittligist direkt für den DFB-Pokal qualifizieren, wenn das Team von Trainer Joe Enochs am Ende der Saison unter den ersten vier Mannschaften landet. Sollte das der Fall sein, wird es zwischen den beiden Verlierern der Halbfinals zu einem Entscheidungsspiel kommen. Und der Sieger zieht dann noch in die erste DFB-Pokalhauptrunde ein. Derzeit ist Osnabrück mit 49 Zählern und drei Punkten Rückstand auf Platz vier Sechster in der Liga.

Bereits im Jahr 2013 hatte der BSV Rehden von dieser Hintertür profitiert. Damals unterlag man im Halbfinale Osnabrück mit 0:2, gewann dann das Relegationsspiel gegen Lupo Martini Wolfsburg mit 3:0, qualifizierte sich somit noch für den DFB-Pokal – und zog die Bayern! „Wenn wir noch ein Relegationsspiel bekommen würden, wäre das natürlich Glück für uns. Aber das ist eine Sache, die wir nicht beeinflussen können“, erklärte Rehdens Trainer Wolfgang Schütte.

flü