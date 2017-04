Rehden - Stefan Stuckenberg ist nicht länger Trainer von Fußball-Regionalligist BSV Rehden. Nach nur fünf Monaten und 17 Punkten aus 15 Spielen hat ihm der Club am Montagnachmittag den Stuhl vor die Tür gesetzt. Im Interview spricht der 58-Jährige über seine Entlassung, was er aus der kurzen Zeit in Rehden mitnimmt und warum er den Weg bis zum Saisonende gerne zuende gegangen wäre.

Herr Stuckenberg, Sie haben sich am Montagabend von der Mannschaft verabschiedet. Wie haben Sie, wie hat das Team auf Ihre Entlassung reagiert?

Stefan Stuckenberg: Ganz ehrlich, wenn die finanziellen Abmachungen jetzt geregelt werden, dann ist das halt mit dem Rauswurf so. Ich kann es ja nicht ändern. Obwohl ich natürlich enttäuscht und überrascht bin. So wie ich es mitbekommen habe, wurde die Mannschaft auch erst kurzfristig informiert. Ob schon vorher mit ihr Rücksprache gehalten worden war, weiß ich nicht. Kapitän Kevin Artmann jedenfalls hat mir gesagt, dass er es auch erst am Montag gegen 15.00 Uhr erfahren hat und vorher nicht miteinbezogen war.

Welche Gründe wurden Ihnen genannt?

Stuckenberg: Es gab nur einen Grund, wie es hieß: Man wolle noch einmal neue Impulse setzen. Herr Weinberg (Sportvorstand des BSV Rehden, d. Red.) hat mich angerufen, mir die Entlassung mitgeteilt und diesen Grund erwähnt. Sonst hat er nichts zu mir gesagt.

Der BSV Rehden hat zuletzt fast im Drei-Monats-Takt nach neuen Impulsen gesucht. Ihr Nachfolger wird der dritte BSV-Coach in neun Monaten. Auch Sie sollten Impulse setzen.

Stuckenberg: Warum so viele Trainer gekommen und gegangen sind, müssen Sie die Vereinsführung fragen. Vielleicht waren meine Impulse nicht stark genug. Wir haben bis auf die Niederlage jetzt in Braunschweig zuletzt regelmäßig gepunktet. In Braunschweig habe ich einen Wechselfehler gemacht, den ich auf meine Kappe nehme. Aber bis zum 0:1 hätten wir auch schon 2:0 führen können. Wenn das der Auslöser war: bitte schön. Ich hake das jetzt schnell ab.

Können Sie den Grund für Ihre Entlassung nachvollziehen?

Stuckenberg: In Rehden gibt es spezielle Leute, und es gibt Umstände, unter denen ein Trainer nur schwer richtig arbeiten darf. Ich muss das jetzt akzeptieren. Andererseits bin ich dankbar, die Chance bekommen zu haben, eine Regionalliga-Mannschaft zu trainieren. Ich habe viele Impressionen und Einblicke gesammelt sowie tolle Fußballer kennengelernt. Schlussendlich überwiegt dann doch das Positive, weil ich jetzt endlich wieder frei atmen kann. Der Druck war schon enorm.

Also sind Sie weder nachtragend noch enttäuscht?

Stuckenberg: Dass ich jetzt nicht himmelhoch jauchzend durch die Gegend renne, ist doch klar. Natürlich bin ich enttäuscht. Denn ich hätte das, wie gesagt, gerne bis Saisonende durchgezogen. Schließlich habe ich bis dahin meine Zusage gegeben. Und ich stehe zu meinem Wort. Ich bin kein Typ, der aufgibt. Enttäuschend ist daher für mich, dass ich den Weg nicht bis zum Ende gehen durfte.

Werden Sie sich künftig Spiele des BSV Rehden anschauen?

Stuckenberg: Sicherlich, aber erstmal muss ich jetzt Abstand gewinnen.