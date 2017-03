Holprige Nullnummer

Rehden - Von Cord Krüger. Das Positive vorweg für alle Fans des BSV Rehden: Die Null stand erneut für die Abwehr des Regionalligisten – in der dritten der jüngsten vier Partien. Schade nur für alle Schwarz-Weißen, dass die Defensive des Aufsteigers Lupo Martini Wolfsburg ebenso gut organisiert arbeitete, so dass am Ende ein 0:0 zu Buche stand. „Wir hätten hier gern zu Hause gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf gewonnen“, bedauerte BSV-Innenverteidiger Michael Wessel. Doch sein Abwehrkollege Viktor Pekrul relativierte: „Für diese Englische Woche und unsere schweren Beine nach dem Sieg gegen Lüneburg am Mittwoch war’s okay. Und wir haben den Gegner mit Fehlern zu Toren eingeladen.“

Auch Wessel fühlte sich da angesprochen: „Ich glaube, meine ersten drei Bälle sind allesamt im Vip-Bereich gelandet“, umriss er seine Anfangs-Szenen im Spielaufbau: „Man darf jetzt zwar nicht alles auf den schlechten Platz schieben, denn damit mussten beide Seiten klarkommen. Vieles waren heute aber Zufallsprodukte.“

Die beiden Trainer kamen in ihren Analysen ebenfalls kaum über den holprigen Rasen hinweg: „Hier war kein qualitativ guter Fußball möglich“, urteilte BSV-Coach Stefan Stuckenberg. Und sein Wolfsburger Kollege Francisco Coppi ergänzte: „Bei diesen Platzverhältnissen gibt es an dem Spiel nichts schönzureden. Beide wollten zwar gewinnen, aber auf dem Untergrund waren nicht viele Chancen möglich.“

Schon früh drohte sich daher gestern die alte Floskel zu bewahrheiten, dass derjenige, der das erste Tor schießt, dieses Duell gewinnt. Dass Lupo nicht jubelte, lag an Philipp Stuckis Abseitsposition, als er nach einem Ballverlust Gazi Sialas von Leon Henze bedient wurde (18.) – und an Rehdens Torwart Milos Mandic, der Stuckis Kopfball nach feiner Rechtsflanke von Nils Bremer spektakulär hielt (33.). Auf der anderen Seite brachten die Platzherren vor der Pause nichts Zwingendes zustande. Das lag einerseits an Lupo-Innenverteidiger Harry Pufal, der BSV-Stürmer Hugo Magouhi fast komplett aus dem Spiel nahm und seine Abwehr gut dirigierte. Andererseits mal wieder am unebenen Geläuf. „Wir haben uns zwei, drei Situationen herausgespielt, in denen wir bis zum Strafraum gekommen sind, dann aber nicht den Abschluss gefunden haben“, monierte Stuckenberg. Die zögernden Schützen hätten ihm in der Pause gesagt, „dass ihnen immer wieder der Ball versprungen ist“.

Ganz vorn rief das ein weniger lautes Geraune von den 250 Zuschauern in den Waldsportstätten hervor als im Mittelfeld, wo sich Kai Bastian Evers, Corvin Behrens und Maciej Zieba einige Fehlpässe leisteten. Doch Wessel, Siala sowie Rechtsverteidiger Pekrul und Kresimir Matovina auf der linken Abwehrseite bügelten ebenso stark aus wie Patrick Papachristodoulou, der wieder einen galligen Rechtsaußen gab.

Nach dem Wechsel versuchten es die Gastgeber verstärkt über außen. Das sah bis zur Grundlinie vom eingewechselten Serdar Bingöl und Pekrul über rechts sowie später von Joker Sulhattin Capli über links vielversprechend aus – doch im Strafraum besaßen die Wolfsburger die uneingeschränkte Lufthoheit.

Trotzdem hätten die Schwarz-Weißen noch als Sieger vom Platz gehen können – durch zwei Freistöße vom linken Strafraumeck: Aber Lupo-Schlussmann Marius Sauss fischte den Versuch von Maciej Zieba aus dessen rechter Ecke (78.) und parierte in der letzten Szene einen ebenfalls präzisen Ball Pekruls (90.+2.) Stuckenberg nahm es sportlich: „Am Mittwoch hatten wir in der Nachspielzeit Glück – mit Lüneburgs verschossenem Elfmeter. Diesmal hatten wir Pech. Also sind wir zwar ein bisschen traurig, aber unser Defensivverhalten und die Rückwärtsbewegung haben gestimmt.“

Auch Pekrul erkannte weitere Fortschritte in der Defensive: „Wir haben wieder zu null gespielt, darauf können wir jetzt aufbauen.“