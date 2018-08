Hohnstedt erzwingt spätes 1:1

Rehden rettet Remis im Kampf gegen VfB Oldenburg / „Erst auf die Fresse kriegen“

+ Viel und schnell unterwegs: Rehdens Shinji Yamada (l.) enteilt hier Oldenburgs Ibrahim Temin (M.) und Dominique Ndure. - Foto: Krüger

Rehden - Von Cord Krüger. Sorry, aber jetzt gibt’s schwere Kost fürs Phrasenschwein: Dieser Punkt kann für den BSV Rehden noch ganz wichtig sein! „Aber in unserer Situation darf man das so sagen“, räumte BSV-Kapitän Michael Hohnstedt gestern Abend ein. Er selbst hatte diesen Zähler kurz zuvor erzwungen – in der 90. Minute mit seinem Tor zum 1:1 (0:0)-Endstand gegen den VfB Oldenburg, durch das sich die Schwarz-Weißen vom Tabellenende der Fußball-Regionalliga immerhin auf Platz 14 hievten. Daran geglaubt hatten nach dem 0:1 durch Maik Lukowicz (74.) längst nicht mehr alle Zuschauer in den Waldsportstätten. Einige waren bereits auf dem Heimweg – in der Ahnung, dass Rehdens Offensive wohl wieder leer ausgehen würde.