In die Höhle des Löwen

Rehden - Von Arne Flügge. Jetzt wird’s ernst: Nach Wochen der harten Vorbereitung steht für Fußball-Regionalligist BSV Rehden heute Abend das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Plan. Und gleich zu Beginn wartet auf die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schütte eine ganz knifflige Aufgabe. In der ersten Runde des NFV-Pokals treten die Rehdener um 19 Uhr bei Oberliga-Aufsteiger Atlas Delmenhorst an, der von über 1 500 Fans unterstützt wird.

„Wir sind körperlich fit, das hat das Spiel gegen Münster gezeigt“, gibt sich der BSV-Trainer optimistisch. Wo genau seine Mannschaft allerdings steht, werde sich jetzt herausstellen müssen. „Am Ende einer Vorbereitung meint man immer, gut gearbeitet zu haben, dass der Zustand der Mannschaft okay ist“, erklärt der Trainer, „doch das zeigt sich immer erst dann, wenn es wirklich losgeht.“ Trotz der vielen Neuzugänge hat Schütte eine sehr positive Entwicklung wahrgenommen. Die Mannschaft tritt als Einheit, als Gemeinschaft auf. Dieser Prozess ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg.“

Der Kriminalbeamte hat Atlas beim 2:1 gegen Jeddeloh beobachtet. „Und ich habe einiges erkannt. Ich hoffe, dass wir das, was ich gesehen haben, auch umsetzen können.“ Ins Detail wollte Schütte freilich nicht gehen. Er spricht nur von einer starken gegnerischen Mannschaft, die intakt sei und von der Euphorie noch getragen werde. Doch davor und den vielen Fans ist Schütte nicht bange. „Das wird sicherlich kein Schongang. Atlas ist sehr heimstark, wird von seinen Zuschauern gepusht und hat Qualität. Aber die haben wir auch. Wichtig ist, dass wir direkt ins Spiel finden und es dann auch bestimmen.“

Atlas-Trainer Jürgen Hahn, zuletzt Zaungast in Rehden, spricht von einem „gut organisierten Gegner mit hoher Qualität und individueller Klasse“. Und natürlich sieht er sein Team in der Außenseiterrolle. „Rehden spielt schon fünf Jahre in der Regionalliga, wir waren vor vier Jahren noch in der Kreisliga“, betont der Coach und rechnet vor: „Laut transfermarkt.de hat Rehden einen Marktwert von insgesamt 1,05 Millionen Euro, wir dagegen lediglich von 25 000 Euro.“

Nun, Qualität muss aber nicht immer teuer sein. Nicht umsonst sind die Delmenhorster im Eiltempo durch die Ligen gezischt. Hahn weiß das: „Sicherlich sind wir selbstbewusst und auch gut. Andernfalls hätten wir ja nicht diese Entwicklung genommen“, schmunzelt der Coach: „Wir müssen dagegenhalten, gut stehen und sehr gut verteidigen.“

Um dann über Konter zu kommen? Rehdens Trainer Schütte vermutet das zumindest und warnt vor allem vor Stürmer Marco Priesner: „Ein schneller Mann, der stets an der Absteitslinie lauert und eiskalt vor dem Tor ist.“