„Das Geschenk kann kommen“

BSV Rehden empfängt im Pokal-Viertelfinale Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück

+ Rehdens Ardiles-Waku (genannt Addy) Menga wird morgen gegen seinen Ex-Club Osnabrück auf jeden Fall spielen. - Foto: Krüger

rehden - Am Donnerstag gab es auf dem Trainingsplatz des BSV Rehden ein ziemliches Kauderwelsch. Die Spieler des Fußball-Regionalligisten hatten sich im Kreis versammelt, um ihrem Coach Benedetto Muzzicato ein Ständchen zu bringen – zum 40. Geburtstag. Einige sangen „Muzzi“, einige „Nito“ und einige einfach „Coach“ – das sind die drei Namen, mit denen der Italiener beim BSV angesprochen wird. Tags darauf wurde Stürmer Addy Menga 35 Jahre alt. Als Geschenk für die Zwei sollte ein Sieg beim 1. FC Egestorf/Langreder her, doch die Partie fiel aus (wir berichteten). Am Mittwoch gibt es nun schon die nächste Gelegenheit für ein nachträgliches Präsent – und was für eine: Im Viertelfinale des Niedersachsenpokals empfängt Rehden um 15.00 Uhr den Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück. Vor sicher stattlicher Kulisse in den Waldsportstätten.