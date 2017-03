Gelehriger Rackerer mit der linken Klebe

Rehden - Kurz vor dem Anpfiff erteilte Stefan Stuckenberg Serdar Bingöl in der Kabine einen klaren Auftrag. „Der Coach hat angesprochen, dass meine linke Klebe sitzen muss“, berichtete der Rechtsaußen des BSV Rehden nach dem Kellerduell gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Eichede. Bingöl gehorchte, zog in einer ungestörten Szene nach innen, nahm Maß – und donnerte die Kugel aus 20 Metern in die Maschen (20.). Elf Minuten später fand er sich in einer weniger aussichtsreichen Lage wieder, sah aber den besser postierten Hugo Magouhi – und bediente ihn zum zweiten Tor des Tages. Durch diesen 2:0 (2:0)-Heimsieg verbesserten sich die Schwarz-Weißen vom vorletzten auf den drittletzten Platz. Und Trainer Stuckenberg sah sich in seinen Worten an Bingöl bestätigt. „Ich meinte damit, dass ich die einfachen Dinge von ihm erwarte. Wenn er die Möglichkeit hat, soll er draufhalten. Diese klaren Sachen hat Serdar gespielt, sich nicht in komplizierten Aktionen verzettelt – deshalb war er überragend“, adelte der A-Lizenz-Inhaber den 21-Jährigen.

Der derart Gelobte sah jedoch weitere Gründe, warum sein Team die ersten Punkte des Jahres einfuhr: „Dieser unbedingte Wille von allen war heute von Anfang an zu spüren. Wir wollten alles raushauen, was ging.“

Zudem sieht der Matchwinner Fortschritte im Feintuning: „Wir finden als Mannschaft immer besser zueinander.“ Obwohl Rehden weiter auf viele Leistungsträger verzichten muss. Allein drei Defensivspieler – Yannik Nuxoll (schwere Schulterverletzung), Kevin Schöneberg (zweifacher Außenbandriss) und Kevin Njie (Muskelfaserriss) fehlen weiterhin. „Aber wir dürfen nicht jammern: „Wir müssen jetzt mit allem rotieren, was möglich ist – und mit den Leuten klarkommen, die wir noch haben“, forderte Bingöl. - ck