Fall Menga: Berufung möglich

Rehdens Stürmer für vier Spiele gesperrt

+ Addy Menga

rehden - Gestern veröffentlichte der DFB das beim BSV Rehden schon mit Spannung erwartete Sportgerichtsurteil gegen Addy-Waku Menga. Demnach wird der neue Stürmer des Regionalligisten für vier Pflichtspiele gesperrt – wegen seiner von ihm früh eingeräumten Beteiligung am Manipulationsversuch vor dem letzten Drittliga-Spieltag, als Menga noch in Diensten des VfL Osnabrück stand. Vielleicht kann der 33-Jährige aber doch eher ins Liga-Geschehen eingreifen, denn BSV-Vorsitzender Friedrich Schilling dachte gestern über einen Einspruch nach. Dafür bleiben 24 Stunden nach der Urteilsverkündung Zeit, und „wir werden uns am Dienstagmorgen darüber mit Addys Anwalt beraten“, erklärte Schilling.