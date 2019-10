Esche glücklich über das Ende der Leidenszeit

Rehdens starke Hinserie ist eng mit Konstanz des Verteidigers verbunden / Heider SV zu Gast

+ Das Lachen ist zurück: Rehdens Vizekapitän Tobias Esche (links, hier beim Torjubel mit Alen Suljevic (M.) und Dino Bajric) genießt seine verletzungsfreie Zeit und die aktuelle Erfolgsserie des BSV in der Regionalliga. Foto: Krüger

Rehden – Alles in Butter beim BSV Rehden: Die beste Hinserie seit sechs Jahren neigt sich mit 25 Punkten und Platz fünf nach 15 Partien dem Ende entgegen, das Lazarett des Fußball-Regionalligisten hat sich komplett gelichtet, und seit einer Woche liegt auch endlich die Spielerlaubnis für den bereits im Januar verpflichteten Miroslav Kovacevic vor. Beste Voraussetzungen für das Heimspiel der Schwarz-Weißen am Sonntag ab 15.00 Uhr gegen den Tabellenvorletzten Heider SV. Eine leichte Aufgabe? „Nein, für den BSV Rehden gibt es in dieser Liga keine leichten Aufgaben“, stellt Trainer Heiner Backhaus klar. Er attestiert den Dithmarschern „sehr viel Herz im Abstiegskampf. Sie werden auf Konter setzen und versuchen, Zeit von der Uhr zu nehmen. Wir werden ganz viel Leidensbereitschaft brauchen.“ Doch davon haben seine Männer inzwischen richtig viel aufgebaut: „Ich bin keiner, der vor jedem Spiel drei Punkte oder zig tolle Spielzüge fordert“, stellt Backhaus klar: „Ich will nur, dass alle alles geben. Wenn sie dann in die Kabine zurückkommen, sollen sie sich in unserem überdimensionalen Spiegel guten Gewissens in ihre verdreckten und verschwitzten Gesichter sehen. Dann ist alles in Ordnung“, meint der 37-Jährige.