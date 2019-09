Erneuter Rehdener Beutezug im Norden?

Regionalligist will mit geringerer Fehlerquote in Norderstedt siegen / Wiedersehen mit Nuxoll

+ Zeit genutzt: Rehdens Dino Bajric (Mitte), einer der erst zum Ende der Vorbereitung verpflichteten Rehdener, hat in den jüngsten Trainingstagen die Abläufe mit dem Team verfeinert. Foto: Vogler

Rehden – Endlich geht’s wieder aufwärts – zumindest auf der Landkarte. Wann immer der BSV Rehden in dieser Saison nördlichere Gefilde ansteuerte, kehrte der Fußball-Regionalligist mit Punkten zurück – nach den beiden bisher einzigen zwei Saisonsiegen in Flensburg und beim HSV II. Beste Voraussetzungen also für das Auswärtsspiel am Sonntag ab 14.00 Uhr bei Eintracht Norderstedt. Zu Hause hingegen kassierte die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus zwei Niederlagen, eine weitere setzte es beim amtierenden Meister und Spitzenreiter VfL Wolfsburg II. Jenes 0:3 am zweiten Spieltag sei aber schon das bisher letzte Mal gewesen, „als wir nicht selbst schuld am Ergebnis waren“, meint Backhaus. Und da liegt für ihn der Hase im Pfeffer: „Wir bringen uns entweder durch individuelle oder konzeptionelle Fehler um den Lohn“, moniert der 37-Jährige. Zur Kategorie „Konzeptionell“ zählt er, wenn seine Männer nicht nah genug am Gegner sind. In die Sparte „Individuell“ ordnet er die Unachtsamkeiten bei Standards ein, die zu einigen Gegentreffern führten – sogar nach Einwürfen, was den Übungsleiter besonders wurmt. Zuletzt geschah dies am Samstag beim 1:3 gegen Werder II, und es war nicht das erste Mal“, mahnt Backhaus. Nach Studium der Video-Sequenzen herrsche im Team Einsicht und Einigkeit, doch dann wiederhole sich mancher Fehler.