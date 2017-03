BSV Rehden bezwingt Lüneburg mit 1:0 nach dramatischem Schlussakt

Rehden - Von Cord Krüger. Ein Klatschen am Querbalken, direkt danach der Abpfiff von Schiedsrichter Lukas Benen – und bei Patrick Papachristodoulou brachen alle Dämme. „Papa“ heulte hemmungslos vor Erleichterung.

94 Minuten hatte der 19-Jährige gestern Abend für den BSV Rehden gegen den Lüneburger SK ein richtig starkes Regionalliga-Spiel hingelegt, als Rechtsaußen und Rechtsverteidiger-Aushilfe vor allem nach der Pause einige Grassoden in den Rehdener Waldsportstätten umgepflügt – aber in der Nachspielzeit George Kelbel im Strafraum gelegt. Der Gefoulte selbst trat an – schoss den Elfer jedoch an die Latte. Damit blieb’s beim 1:0 (1:0)-Sieg der Schwarz-Weißen, die so auf Platz 15 kletterten.

Stuckenberg lobt Papachristodoulou für Super-Spiel

„Ich hatte gedacht: Heute wird das Glück auf unserer Seite sein“, beschrieb Rehdens Mittelfeldmann Kai Bastian Evers, was ihm beim Strafstoß durch den Kopf gegangen war. Sein Trainer Stefan Stuckenberg bilanzierte süffisant: „Papa hat ein Super-Spiel gemacht und ganz am Ende für die schöne Szene gesorgt, in der ein Lüneburger an die Latte schießen durfte.“

Das mit dem Super-Spiel meinte er ernst, auf die Dramatik zum Schluss hätte er gut verzichten können. „Aber diese drei Punkte stärken uns weiter – selbst wenn jetzt keine Veranlassung besteht, schon davon zu sprechen, etwas erreicht zu haben“, mahnte der BSV-Coach. Immerhin gefiel dem A-Lizenz-Inhaber neben dem „großen Kampf“ und der „mannschaftlichen Geschlossenheit“ die erste Hälfte, „in der wir besser waren – auch spielerisch“. Ähnlich sah es Evers: „Heute war wieder jeder für jeden da, wir haben aggressiv gearbeitet. Unser Zusammenspiel wird immer besser, aber der Zusammenhalt war das A und O.“

Nervosität und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten

Allerdings begannen die Hausherren nervös. Niklas Hunold gab nach knapp drei Minuten den ersten Warnschuss aufs Gehäuse von BSV-Schlussmann Milos Mandic ab (am langen Eck vorbei), ansonsten kreierte der Tabellenzehnte in der Anfangsphase keine Hochkaräter. Die Platzherren allerdings auch nicht – dafür leisteten sie sich nach guten Balleroberungen zu oft fahrlässige Ballverluste. Hugo Magouhi hätte früher zur Führung treffen können, sein Flachschuss aus 17 Metern hoppelte aber haarscharf am linken Pfosten vorbei (17.).

Der fleißige Ivorer hatte es gestern nicht leicht, er erfreute sich in Person des aufmerksamen Jannis Opalka und seines Abwehrkollegen Lukas Pägelow einer intensiven Betreuung. In Minute 34 setzte sich Magouhi aber stark im defensiven Mittelfeld durch und passte auf Kai Bastian Evers. Der steckte zu Maciej Zieba durch – und der Pole schickte Corvin Behrens steil. Rehdens gestern erneut einsatzfreudiger Rechtsaußen lief allein auf LSK-Keeper Ole Springer zu und schob aus 15 Metern unten rechts zum 1:0 ein.

Verteidiger retten mehrfach im letzten Moment

Der Treffer gab Selbstvertrauen – und beinahe hätte es 120 Sekunden später 2:0 gestanden: Zieba hatte Springer mittig vor dem Tor schon überspielt, erlief die Kugel, zog in einem Tackling mit Pägelow aber zwei Meter vor dem Kasten den Kürzeren. Auf der anderen Seite rettete Rehdens Innenverteidiger Gazi Siala in letzter Sekunde vor dem leeren Tor per Grätsche gegen Niklas Hunold (38.), so dass es bis zur Pause beim 1:0 blieb.

Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff hätte Behrens fast zur Vorentscheidung getroffen, sein Geschoss vom Strafraumeck knallte aber an den Pfosten. Rehden kontrollierte nun weitgehend das Spiel, fand aber zu selten die Lücken. „Wenn wir da das 2:0 machen, ist das Ding durch“, haderte Stuckenberg. So hingegen gerieten die Schwarz-Weißen 20 Minuten vor Schluss ins Schwimmen und hatten Glück, als eine Hunold-Hereingabe auf den Querbalken klatschte (80.). Vom abschließenden Elfer-Dusel gar nicht zu reden. Doch das bescherte Rehden endlich mal Freudentränen.