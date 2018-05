Ende der Ära Pekrul und Mandic

Auch Evers gegen Norderstedt letztmals im Rehdener Dress / Yannis Becker sagt zu

+ Viktor Pekrul (vorn) in seinem x-ten Frühling: Mitte April zeigte der 35-Jährige den deutlich jüngeren Nicolas Abdat (21 Jahre, links) und Dominik Franke (19, rechts) vom VfL Wolfsburg II die Hacken. Am Mittwoch gegen Norderstedt hat der Rechtsfuß sein letztes Spiel für den BSV Rehden. - Foto: ck

rehden - Plötzlich gerettet! Das erlaubt dem BSV Rehden nun eine ungewohnt komfortable Planungszeit für die neue Serie. Durften die Schwarz-Weißen vor knapp einem Jahr erst weit nach der Saison über ihren Verbleib in der Regionalliga jubeln (durch den Triumph des SV Meppen im Aufstiegs-Rückspiel), haben sie seit Sonntag bereits das Viertliga-Ticket für ein siebtes Jahr in der Viertklassigkeit sicher. „Jetzt wollen wir versuchen, mit dem letzten Sieg im letzten Spiel einen überragenden vierten Rückrundenplatz einzufahren“, lautet die neue Marschroute von BSV-Trainer Benedetto Muzzicato vor dem Auftritt am Mittwoch in den Waldsportstätten ab 19.00 Uhr gegen Eintracht Norderstedt. Drei Spielern gibt er dafür bereits jetzt eine Einsatzgarantie – denn sie verlassen den Verein.