Drei Küsse für das heilige Brot

Rehden - Es geschah kurz vor dem Ende des Spiels zwischen Fußball-Regionalligist BSV Rehden und dem VfB Lübeck. Rehdens Serdar Bingöl hatte sich gerade von einem üblen Tritt in die Leistengegend erholt und nahm einen kräftigen Schluck aus der Wasserpulle, als er plötzlich ein Stück Pizzabrötchen am Spielfeldrand erblickte. Der Mittelfeldallrounder hob es auf, küsste es dreimal und legte es anschließend schützend unter die Bande. Fußballer-Aberglaube?

„Nein“, klärte Bingol später auf, „ich bin Muslim, und das Brot ist dem Islam heilig. Er ernährt uns. In Palästiner und auch in Syrien hungern die Menschen und betteln um Brot. Das wirft man nicht weg.“ Und damit das Stück Brot nicht zertreten wird, habe er es unter die Bande gelegt: „So kann es vielleicht noch einem Hund oder einer Katze als Nahrung diesen.“

Serdar Bingöl ist sehr gläubig. Und deshalb war er auch bereits nach dem 2:1-Siegtreffer für sein Team in der 79. Minute auf die Knie gefallen, hatte den Boden geküsst und ein kurzes Gebet gesprochen. „Ich habe Allah gedankt. Denn alles, was ich habe, alles was ich kann, habe ich von ihm bekommen.“

Als Serdar Bingöl dann später den Platz verließ, lag das Stück Pizzabrötchen noch immer unter der Bande in den Waldsportstätten. Der junge Fußballer hob es auf und nahm es mit in Richtung Kabine. Gelebte Religion eines gläubigen Kickers während eines Fußballspiels. - flü