„Es darf nur um das Wohl des Vereins gehen“

Rehden - Von Arne Flügge. Kevin Artmann saß lange Zeit mutterseelenallein auf der schon leeren Tribüne in den Waldsportstätten. Der Kapitän von Fußball-Regionalligist BSV Rehden hatte das Saisonfinale am Samstag beim 2:1 (0:0) gegen den VfB Lübeck wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasst. Und während seine Mannschaft mit dem Erfolg noch den letzten Stohhalm ergriff, um vielleicht doch noch die Klasse zu halten, blickte der 31-Jährige sorgenvoll auf die Saison zurück und ebenso sorgenvoll voraus.

Herr Artmann, die endgültige Entscheidung über den Abstieg wurde noch einmal vertagt. Wenn der SV Meppen in die dritte Liga aufsteigt, ist Rehden noch gerettet. Dennoch war es eine bittere Saison für ihr Team.

Kevin Artmann: Keine Frage, und es gibt viele Punkte, die dazu geführt haben. Wir haben fast die ganze Saison mit schweren Verletzungen von Leistungsträgern zu kämpfen gehabt und dann auch in der Breite nicht die Qualität gehabt, das zu kompensieren.

Für die Qualität ist die sportliche Führung verantwortlich.

Artmann: Es gab sicherlich einige Entscheidungen, die nicht so gut waren. Ich wehre mich aber dagegen, die Wintertransfers jetzt einfach als die bösen Buben hinzustellen, zu sagen, die waren einfach nicht gut genug und die Situation an ihnen festzumachen. Das ist unfair, schlichtweg falsch und wird der Sache nicht gerecht. Die Jungs hatten unterm Strich doch von allen die wenigste Einsatzzeit, und dann wurde öffentlich auf sie draufgehauen. Das passt nicht, dass ist ungerecht.

Also sollte sich die sportliche Leitung einmal intensiv selbst hinterfragen?

Artmann: Ich kann und will zu Personen nichts sagen. Es steht mir als Spieler nicht zu, beispielsweise Trainer und Leute in der Führungsetage zu kritisieren. Andererseits muss man schon festhalten: Wenn man im Winter einen Stoßstürmer wie Ramiz Pasiov verliert, dann muss die Position so eines Spielers auch wieder gleichtwertig besetzt werden. Es gibt einiges, was jetzt verändert werden muss, aber das sollten wir erstmal intern bereden.

Seit Jahren sind immer wieder haufenweise Spieler gekommen und gegangen. Kann das einer Mannschaft überhaupt guttun?

Artmann: Eine Mannschaft muss eigentlich zusammenwachsen können; zwei, drei Jahre gemeinsam auf dem Platz stehen, damit jeder weiß, wie der andere tickt, welche Laufwege er geht. Nur so können Automatismen greifen. Bei uns sind in den letzten Jahren immer zehn neue gekommen, und zehn wurde wieder weggeschickt. Und bislang hatten wir es immer bravourös hinbekommen, ein Team zu werden. Doch das haben wir in diesem Jahr einfach nicht geschafft. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Und wenn du in der Vollzeit arbeitest und dann noch Regionalliga spielst, hast du immer weniger Zeit, nach einer langen Verletzung wieder auf dein Niveau zu kommen. Das ist mir auch nicht gelungen. Dann kannst du einen so langen Rückstand nicht einfach aufholen. Und dadurch haben wir auch oftmals die maximale Qualität nicht auf den Platz gebracht.

Hinzu kommen zwölf Trainer in fünf Jahren . . .

Artmann: Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass so etwas für eine Mannschaft nicht gerade von Vorteil ist. Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie. Haben wir dann aber auch das entsprechende Personal für immer neue Philosophien? Wir müssen in den gesamten Verein einfach wieder mehr Kontinuität reinbekommen.

Was auch heißt, verstärkt die eigene Jugend einzubauen?

Artmann: Natürlich, wobei es doch eigentlich grundsätzlich das Ziel jedes Vereins sein muss, den eigenen Nachwuchs an die erste Mannschaft heranzuführen. Das müssen wir hinbekommen, sonst brauchen wir keine Jugendarbeit.

Sie haben noch einen Vertrag bis 2018, der allerdings nur für die Regionalliga gilt. Würden Sie gegebenenfalls den Gang in die Oberliga mit antreten?

Artmann: Mit mir hat noch niemand gesprochen. Von daher weiß ich noch gar nicht, wie es jetzt weitergeht.

Machen Sie ihr Bleiben auch von personellen Entscheidungen in der Führungsetage oder neuen, zukunftsweisende Konzepten abhängig?

Artmann: Jeder muss sich bewusst sein, dass auf uns – egal ob Oberliga oder weiter Regionalliga – eine noch intensivere Arbeit in allen Bereichen zukommen wird. Das betrifft die Organisation um das Team herum und natürlich den Kader selbst. So, wie es jetzt in vielen Dingen gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. In die Aufgaben muss mehr investiert werden. Gerade bei einem noch möglichen Abstieg in die Oberliga muss jedem bewusst sein, dass diese Liga kein Selbstläufer wird und man nicht mal eben wieder aufsteigt. Denn wir haben es jetzt am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, wenn die sportliche Qualität nicht ausreicht. Es muss ein Konzept entwickelt werden, und wenn das steht, muss man darüber reden und handeln. Und wenn ich eine Perspektive für den Club sehe, kann ich mir auch vorstellen, in der Oberliga zu spielen.

Muss für einen Neuanfang nicht auch neues Personal in die Führungsetage?

Artmann: Wie gesagt, es steht mir nicht zu, Personen zu kritisieren oder gar über sie zu richten. Und es geht auch nicht darum, Leute zu installieren. Es geht darum, jetzt die richtigen Entscheidungen für den BSV Rehden zu treffen und diese auch durchzusetzen. Ich denke, dass es genügend Leute geben würde, die etwas tun wollen.

Nur wurden diese ehrenamtlichen Leute zuletzt immer weniger.

Artmann: Ja, leider. Und da sollte man sich wirklich mal hinterfragen, warum so viele, die jahrelang freiwillig alles für Rehden gegeben, sich für ihren Verein regelrecht den Arsch aufgerissen haben plötzlich das Handtuch schmeißen, vergrault oder reihenweise durchgewechselt werden. Gerade so ein kleiner Verein ist doch auf die eigenen Helfer angewiesen. Und es darf nur um das Wohl des Vereins gehen.

Die internen Reibereien sind auch nicht gerade förderlich für das Image des Clubs gewesen. Hinzu kamen sinkende Zuschauerzahlen.

Artmann: Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die Außendarstellung des BSV Rehden in den letzten Jahren – um es mal vorsichtig auszudrücken – ziemlich gelitten hat.